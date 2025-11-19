La moda asturiana entra en el Museo: el Bellas Artes inaugura una exposición con las creaciones que sus obras han inspirado a los grandes diseñadores de la región

La moda asturiana entró ayer en el Museo a lo grande, envuelta en expectación. A las siete de la tarde se inauguraba la exposición de la primera edición de la Semana de Pasarela Campoamor, en colaboración con el Bellas Artes de Asturias, la Ópera de Oviedo y la Universidad Europea, y en la calle Rúa, en el corazón del casco histórico de Oviedo, los viandantes ya llevaban buen rato apretados ante el ventanal de la fachada del Museo, intentando ver mejor el desfile de moda que estaba a punto de comenzar en su interior.

Modelos esbeltas y rostros fácilmente identificables para quien sigue la moda en Asturias: Alfonso Pérez –el director creativo de Ángel Schlesser–, Fely Campo , María La Fuente, Isabel Zapardiez –Haute Couture–, Celia Bernardo –Celia B–y muchos otros profesionales. Entre todos, durante la tarde de ayer, transformaron las galerías y las salas del mayor museo asturiano en una excepcional pasarela.

Si en el exterior del edificio los curiosos se esforzaban por otear que ocurría dentro, en el interior no cabía un alfiler. De lo que se trataba era de vincular las obras de la colección de la pinacoteca regional con los diseños de los creadores asturianos. Ayer, por la inauguración, además de los modelos expuestos en maniquíes estáticos había modelos paseando con la ropa inspirada en las obras seleccionadas.

El recorrido por las salas del Bellas Artes comenzó de la mano de Cristina Heredia, la responsable de los programas educativos y de comunicación. Ante "Hiperbolic" de Barceló reflexionó sobre el dramatismo de una obra que reproduce el naufragio de un cayuco en altamar. Acompañando al cuadro permanecerán durante esta semana dos expresivos diseños de Arturo Obegero, en azul ultramar.

Luego la diseñadora Annaiss Yucra, ante el cuadro de Equipo Crónica que le había tocado recrear, explicó las dos piezas que la representan en esta exposición: una alude a su origen peruano y la otra al traje nuevo y al mestizaje que ha abrazado en Asturias, su tierra de acogida. Alfonso Pérez cosió inspirado por Pablo Picasso y su "Mosquetero con espada y amorcillo" y presentó, además de uno de los vestidos de su última colección, "Liturgia", una pieza casi escultórica, confeccionada en rafia, que parece reflejar las figuras del cuadro. "A mí, que vengo de la pintura, me parece una cosa maravillosa poder exponer en un templo como es un museo; luego me dio mucho vértigo", reconoció. "Nunca había expuesto en un museo y me parece una maravilla haber llegado a esto", agradeció.