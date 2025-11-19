Papá Noel volverá a Oviedo el día de Nochebuena: así será la visita del protagonista navideño a la ciudad

Papá Noel, su equipo de elfos y una nutrida representación de gaiteros engalanados con atuendos temáticos para la ocasión llenarán de magia las calles del centro de Oviedo el próximo 24 de diciembre. La concejalía de Festejos, dirigida por la popular Covadonga Díaz, confirmó este martes que el Ayuntamiento organizará a partir de las 17.30 horas del día de nochuebuena una nueva edición del desfile navideño que este año estrenará recorrido, al igual que la cabalgata de Reyes, al no poder utilizar el Consistorio como cuartel general para los preparativos de ambas citas la antigua Escuela de Minas, actualmente objeto de obras por parte de la Universidad.

Díaz asegura que Papá Noel partirá este año desde Marqués de Santa Cruz en dirección hacia la plaza del Ayuntamiento a través de la calle Fruela. La cabalgata seguirá hacia la plaza de la Catedral y continuará por San Francisco hasta la calle Uría, subirá por Toreno, pasará por la avenida de Galicia dará la vuelta en la plaza de América y finalizará en la parte alta del Campo San Francisco.

Este evento instaurado desde 2021 se ha convertido un reclamo para la víspera del Día de Navidad, una de las fechas centrales de las celebraciones para las que el Ayuntamiento está echando el resto. Varios batallones de operarios se afanan estos días en la instalación de grandes árboles luminosos en puntos como la plaza del Ayuntamiento, la plaza de la Cruz Roja o la Escandalera. El Campo está lleno de figuras luminosas entre las que destaca una gran bellota en el paseo de Los Álamos, mientras que la pista de hielo y las atracciones infantiles del parque comienzan a tomar forma.

Todo ello con el objetivo de llegar a tiempo para el gran acto de encendido previsto para el viernes de la próxima semana, día 28 de noviembre, cuando el Alcalde, Alfredo Canteli, tiene previsto apretar el botón de encendido del amplio despliegue de luz y color sobre un escenario que se instalará en Uría y contará con la actuación de un grupo de versiones.

Ese día abrirá sus puertas el gran mercado navideño con 107 puestos ubicados entre Porlier y la plaza de la Catedral, que llenará de vida el centro de la capital hasta la finalización de los festejos el 6 de enero, Día de Reyes.