¿Quieres asistir al preestreno de "La Bala"? Participa en el sorteo de 25 entradas dobles de LA NUEVA ESPAÑA
Este periódico quiere premiar la fidelidad de sus suscriptores invitándote a ser uno de los primeros en disfrutar de la última película de Carlos Iglesias
L. L.
¿Quieres asistir al preestreno de "La Bala"? LA NUEVA ESPAÑA te invita a ser uno de los primeros en disfrutar de la última película de Carlos Iglesias sorteando 25 entradas dobles entre sus suscriptores.
Para participar solo tienes que rellenar el formulario que aparece a continuación y esperar a que se te comunique por correo electrónico o por teléfono si eres uno de los ganadores.
La cita es en Cines Embajadores, el día 26 a las 20:00 horas y las entradas deberán recogerse en taquilla.
Ficha técnica
Dirección: Carlos Iglesias
Reparto: Carlos Hipólito, Carlos Iglesias, Eloísa Vargas, Luisa Gavasa, Paula Iglesias, Silvia Marsó
Duración: 96 min.
Calificación: Pendiente calificación
Género: Drama, Thriller
Nacionalidad: España
Idioma: Español
Estreno: 21 de noviembre de 2025
Distribuidora: SYLDAVIA
Sinopsis
Julián, sacerdote perteneciente a una familia acomodada de provincias, cumple la promesa que le hizo a su madre: recuperar el cadáver de su tía, enfermera de La División Azul, fallecida en La Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Las averiguaciones sobre la causa de la muerte acaecida hace ochenta años removerán todas sus certezas.
