¿Quieres asistir al preestreno de "La Bala"? Participa en el sorteo de 25 entradas dobles de LA NUEVA ESPAÑA

Ficha técnica

Dirección: Carlos Iglesias

Reparto: Carlos Hipólito, Carlos Iglesias, Eloísa Vargas, Luisa Gavasa, Paula Iglesias, Silvia Marsó

Duración: 96 min.

Calificación: Pendiente calificación

Género: Drama, Thriller

Nacionalidad: España

Idioma: Español

Estreno: 21 de noviembre de 2025

Distribuidora: SYLDAVIA

Sinopsis

Julián, sacerdote perteneciente a una familia acomodada de provincias, cumple la promesa que le hizo a su madre: recuperar el cadáver de su tía, enfermera de La División Azul, fallecida en La Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Las averiguaciones sobre la causa de la muerte acaecida hace ochenta años removerán todas sus certezas.