El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse

A falta de apenas unas semanas para que concluyan las obras, el entorno de Consultas Externas del HUCA avanza hacia su transformación más profunda desde la apertura del complejo. La previsión oficial es que tanto la nueva marquesina de autobuses como los tapices rodantes que conectarán este intercambiador con el acceso al hospital entren en servicio en enero, aunque el Principado no descarta que los trabajos queden totalmente rematados antes de finalizar el año. Este miércoles, varios operarios trabajaban ya en la instalación de los sistemas mecánicos de las pasarelas eléctricas, un hito que confirma que la obra entra en su recta final.

Las cintas, adjudicadas a la empresa Ogensa por 2,5 millones de euros, conformarán un itinerario asistido de 84 metros que salvará la pendiente del aparcamiento sobre el que se asientan. El dispositivo estará formado por dos tramos de 35 metros, cada uno equipado con dos tapices rodantes, uno para cada sentido, capaces de transportar hasta 6.000 personas por hora a una velocidad de 0,5 metros por segundo. Los equipos, diseñados para trabajar a la intemperie, incorporan paletas de 1,10 metros de ancho, embarques horizontales, zócalos y revestimientos en acero inoxidable y una sonoridad reducida a 60 decibelios, además de iluminación integrada y sistemas de seguridad conforme a la norma europea EN-115.

Todo el recorrido quedará protegido por una cubrición modular formada por pórticos de acero y cerramientos laterales transparentes, sobre los que se instalarán placas fotovoltaicas destinadas a reducir el consumo energético. Esta estructura, ligera y repetitiva, permitirá mantener un gálibo interior cercano a los tres metros y protegerá a los usuarios de la lluvia y el viento en un trayecto de gran afluencia diaria.

Paralelamente, avanza también la construcción de la gran marquesina de autobuses situada entre las glorietas de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias, adjudicada por 1,39 millones. Con una superficie cercana a los 300 metros cuadrados, el nuevo intercambiador concentrará las paradas de los 430 autobuses que se detienen cada día en el entorno del HUCA. El equipamiento incluirá bancos, aseos, aparcabicis, áreas de recarga eléctrica, puntos de información y cortavientos para proteger a los usuarios.

A estas dos actuaciones, financiadas con fondos europeos Next Generation, se suma la ejecución del nuevo vial de salida del aparcamiento subterráneo de Consultas Externas, valorado en 226.444 euros y promovido por Gispasa, con el que se busca mejorar la fluidez del tráfico interno del recinto.