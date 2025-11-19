Vox exige al PP que coloque de "manera inmediata" la bandera de España en el Palacio de los Deportes de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo pide que el equipo de gobierno municipal coloque de "manera inmediata" una bandera de España en el Palacio de los Deportes. El grupo conservador se remite a la Ley y asegura que se debe colocar un estandarte en el interior del edificio y otro en el exterior. "Es un incumplimiento legal y una falta de respeto institucional a uno de los símbolos que definen a España como nación y que representan a todos los españoles", denunció su portavoz, Sonsoles Peralta.

"No solo se trata de una cuestión de cumplimiento legal, algo en lo que falla de forma sistemática este equipo de gobierno, sino que la ausencia de la bandera que representa a todos los españoles es una falta de respeto institucional que debe ser corregida y subsanada con urgencia", apuntó Peralta.

Señalan que en el exterior del Palacio de los Deportes hay ocho mástiles y los ocho están ocupados por la bandera de la Ciudad Europea del Deporte. "Esto demuestra que las únicas prioridades del PP de Canteli son las de la promoción y publicidad de sus proyectos que nos cuestan miles de euros, mientras que se olvida de cumplir la Ley y de mostrar el debido respeto a los símbolos que definen a España como nación", destacó Peralta.

Vox también aprovechó para comunicar que, en la próxima comisión de Urbanismo, van a presentar más de 100 preguntas sobre la certificación del final de las obras del Palacio de los Deportes que "están sin contestar". "Una vez analizado el expediente, con la obra ya recepcionada, nos hemos encontrado con 1,25 millones de euros sin la debida justificación en unidades de obras", dijo la portavoz del grupo conservador.

"Le damos al PP la oportunidad de demostrar la trasparencia de la que alardea, y les instamos a responder a las más de 100 preguntas para poder justificar debidamente el más de un millón de euros. No podemos olvidar que las obras del Palacio de los Deportes nos han costado 26 millones de euros, 7,9 millones de euros más de lo previsto, pagados gracias a los impuestos que pagamos todos los ovetenses", concluyó.