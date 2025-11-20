La arteria de Oviedo que estrena nuevas terrazas cubiertas tras meses de obras

La Oveja Negra es el primer restaurante de la avenida de Galicia que ha obtenido la licencia para la instalación de las nuevas terrazas fijas. Un diseño que les permitirá la colocación de ocho mesas y la estructura estará techada para que los clientes puedan disfrutar de este local en jornadas como la de este jueves en la que abundaron las precipitaciones. «La mejor noticia es que se están resolviendo los expedientes municipales; fui el primero en solicitar el permiso y ya nos están llegando las resoluciones», explicó el propietario de este establecimiento de hostelería, Rufino Alonso.

A primera hora de la tarde supervisaba junto a Agustín Cabezudo, de Rdoble, el avance de los trabajos. «Estamos contentos de que se vaya avanzando», señaló el primero; mientras que el segundo indicó que también ha presentado toda la documentación al Ayuntamiento y le han pedido unas pequeñas rectificaciones antes de recibir el visto bueno final.

Este es el último paso tras la inversión municipal de más de un millón de euros para convertir esta arteria en un bulevar, que tiene unas grandes aceras –una línea gris separa la zona destinada para las terrazas de la parte reservada para los peatones– y conserva sus dos carriles de circulación en ambos sentidos. Fue a mediados de septiembre cuando finalizó el grueso de la obra y en este tiempo, los hosteleros colocaron las sillas y mesas protegidas con sombrillas.