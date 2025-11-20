Cinco escolares ovetenses entre los finalistas del concurso nacional de dibujo infantil "Misión RegenerACCIÓN!"

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejalía de Infraestructuras y de la empresa Aqualia, entregaron hoy los premios a los finalistas del concurso de dibujo infantil "Misión RegenerACCIÓN!" en el salón de plenos. Las propuestas de los ovetenses Mara Velasco Iglesias, Manuel Pujante Suárez, Alejandro Peinado Menéndez, Catalina Fervienza Fernández y Rebeca Prieto del Cueto accedieron a la fase final entre más de 9.300 dibujos presentados a nivel nacional.

El objetivo de esta edición del concurso era invitar a los jóvenes artistas a mostrar su creatividad para afrontar el avance de la desertificación en todo el planeta, promoviendo acciones de regeneración que permitan recuperar zonas degradadas. A modo de premio, los escolares han recibido una tarjeta regalo por valor de 30€ para material deportivo, una mochila, material de dibujo y una botella de agua reutilizable.

El Concejal de Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta, fue el encargado de entregar los premios a los pequeños. Además, en el acto también participaron la responsable municipal del Servicio de Aguas y Saneamiento, Paloma Gázquez, junto con los responsables de Aqualia, Daniel Francisco Mesa, jefe de unidad de gestión de Asturias, y la gerente Mariana Belén Suárez.