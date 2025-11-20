Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello

La conmoción se ha instalado en Villamiana y en todo Oviedo tras conocerse este miércoles del vecino de 36 años que el pasado domingo sufrió un brutal golpe debajo de la barbilla de un tronco que estaba cortand con motosierra junto a su tío en una finca familiar. El hombre fue ese dia trasldado en estado crítico al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), no pudo superar las gravísimas heridas pese al esfuerzo del personal sanitario. La noticia ha caído como un mazazo entre familiares, amigos y vecinos, que todavía tratan de digerir un suceso tan inesperado como trágico. El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el primer teniente de alcalde, Mario Arias trasladaron su pésame en persona a la familia.

J. Á. F. L., conocido y muy querido en la zona por su cercanía y su carácter siempre dispuesto, trabajaba en Casa Telva, el bar-tienda-estanco que regenta desde hace muchos años su familia y que constituye uno de los puntos neurálgicos de la vida social de Villamiana. «Era muy trabajador y un chaval excepcional», coincidían este jueves varios vecinos que no daban crédito a su pérdida. Muchos de ellos recuerdan su sonrisa fácil detrás del mostrador o en las tertulias improvisadas de última hora, mientras atendía a los clientes con la familiaridad de quien se sabe parte esencial del día a día del pueblo.

Su gran pasión, explican quienes le conocían bien, era la fotografía submarina, una afición a la que le dedicaba el poco tiempo libre que le dejaba su trabajo en el negocio. Lo describen como un joven tranquilo, amante del mar y de la naturaleza, que disfrutaba tanto del ambiente del negocio familiar como de las escapadas a la costa para sumergirse en silencio entre peces y praderas submarinas.

El accidente ocurrió el pasado domingo, a primera hora de la tarde, en una finca situada a unos 200 metros de la casa familiar. Jesús Ángel estaba ayudando a su tío a cortar un árbol con motosierra cuando, en cuestión de segundos, el troncó salió descontrolado y le golpeó violentamente en una zona muy sensible debajo de la barbilla. El impacto le dejó inconsciente, provocándole una parada cardiorrespiratoria. La rápida llegada de la primera patrulla de la Policía Local —tan solo tres minutos después del aviso— permitió contener la situación hasta que los sanitarios de la UVI móvil lograron estabilizarlo y trasladarlo de urgencia al HUCA, donde permaneció ingresado en estado crítico hasta su fallecimiento.

La familia ha agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas, aunque pide tiempo y respeto para asumir un golpe tan doloroso. El funeral por Jesús Ángel Fernández Llames tendrá lugar este viernes, día 21, a las 16.30 horas, en la iglesia parroquial de Santa María de la O de Limanes, para posteriormente recibir sepultura en el cementerio del mismo lugar. La capilla ardiente está instalada en la sala número 10 del Tanatorio Los Arenales.

Un adiós prematuro para un joven apreciado y vital, cuya ausencia deja un vacío difícil de llenar en Villamiana y en el corazón de todos los que le querían.