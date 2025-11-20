Emily kids, el paraíso de la moda infantil en pleno centro de Oviedo
El establecimiento ofrece prendas para niños de 0 a 10 años y un 30% de descuento en artículos seleccionados por el Black Friday
L. L.
Ofrecer siempre lo mejor, con colecciones frescas y actualizadas para que tus pequeños estén siempre a la vanguardia, sin perder la comodidad ni la versatilidad que necesitan. Es la filosofía de "Emily kids", una tienda de moda infantil en pleno centro de Oviedo que abrió sus puertas el pasado mes de septiembre.
Para cubrir todas las necesidades de niños de 0 a 10 años, el establecimiento trabaja con primeras marcas, nacionales e internacionales, que garantizan calidad, durabilidad y estilo en cada producto.
Atención personalizada tanto en su tienda física como online, "Emily kids" te ofrece asesoramiento experto y trato cercano.
Estilo clásico, moderno y sport son algunos de los imprescindibles de la tienda que además, de cara al Black Friday ofrece hasta un 30% de descuento en artículos seleccionados.
