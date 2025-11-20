Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emily kids, el paraíso de la moda infantil en pleno centro de Oviedo

El establecimiento ofrece prendas para niños de 0 a 10 años y un 30% de descuento en artículos seleccionados por el Black Friday

"Emily kids", el paraíso de la moda infantil en pleno centro de Oviedo

"Emily kids", el paraíso de la moda infantil en pleno centro de Oviedo

Ver galería

Emily kids, el paraíso de la moda infantil / Pablo Solares

L. L.

Ofrecer siempre lo mejor, con colecciones frescas y actualizadas para que tus pequeños estén siempre a la vanguardia, sin perder la comodidad ni la versatilidad que necesitan. Es la filosofía de "Emily kids", una tienda de moda infantil en pleno centro de Oviedo que abrió sus puertas el pasado mes de septiembre.

Para cubrir todas las necesidades de niños de 0 a 10 años, el establecimiento trabaja con primeras marcas, nacionales e internacionales, que garantizan calidad, durabilidad y estilo en cada producto.

Atención personalizada tanto en su tienda física como online, "Emily kids" te ofrece asesoramiento experto y trato cercano.

Estilo clásico, moderno y sport son algunos de los imprescindibles de la tienda que además, de cara al Black Friday ofrece hasta un 30% de descuento en artículos seleccionados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
  2. Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
  3. Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
  4. Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
  5. El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas
  6. La historia del gaitero «más real de Asturias», que fue «un poco apache» en el Oviedo setentero
  7. Acelerón al proyecto que llenará de vida un edificio singular de Oviedo: el Ayuntamiento lanza su licitación más esperada
  8. Detenido un hombre de 30 años por agredir sexualmente a una mujer en la cima del Naranco, en Oviedo

Una vuelta al mundo con parada en Groenlandia: los secretos para viajar de Alberto Campa, presente en más de 250 países y territorios

El escritor Manuel Vilas, que estará hoy en Oviedo en la Cátedra Alarcos: "La literatura tiene que ser siempre salvaje y dulce, es amor a la vida, es fuego"

Emily kids, el paraíso de la moda infantil en pleno centro de Oviedo

Emily kids, el paraíso de la moda infantil en pleno centro de Oviedo

Los planes de Oviedo para el Palacio de los Niños: el Ayuntamiento lo impulsa como uno de los proyectos estrella de la candidatura a la Capital Europea de la Cultura en 2031

Los planes de Oviedo para el Palacio de los Niños: el Ayuntamiento lo impulsa como uno de los proyectos estrella de la candidatura a la Capital Europea de la Cultura en 2031

El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse

El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse

Nacho Cuesta ultima el informe para pedir reabrir el enlace de la AS-II en La Corredoria

Nacho Cuesta ultima el informe para pedir reabrir el enlace de la AS-II en La Corredoria

Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: "Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte"

Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: "Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte"

La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un "cielo" en plena calle: "Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera"

Tracking Pixel Contents