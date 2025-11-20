La estación del Norte de Oviedo estará diez meses en obras: Adif invertirá 1,3 millones como primer paso para la gran reforma del histórico edificio

La gran reforma de la estación del Norte para atender al aumento de viajeros comenzará por el exterior. Adif acaba de cerrar el contrato para renovar la cubierta así como los lucernarios que lo unen con la Losa y la carpintería de las ventanas por 1,3 millones de euros. Las obras durarán diez meses. El objetivo es solucionar los "distintos problemas derivados de la edad que, sin suponer una degradación excesiva que comprometa la estabilidad del edificio, sí complican su mantenimiento e incluso puede suponer una cierta situación de peligro" para los millones de pasajeros que tienen las instalaciones al año, tal y como consta en la memoria de la licitación puesta en marcha en abril.

El plan de trabajo incluye la retirada y restitución de la superficie transitable para uso exclusivo del personal de mantenimiento, el refuerzo de las cerchas de la cubierta, un cambio de todas las luminarias situadas en los falsos techos bajo zonas de actuación por otras tipo led fomentando el ahorro energético, la rehabilitación de la parte que conecta la Losa con el edificio de viajeros y se mejorará la impermeabilización para evitar las goteras que se producen los días con tormentas o lluvias en abundancia. También se colocarán filtros solares en vidrios y marquesinas de la arcada de la planta baja de la fachada sureste y se repondrá el revoco del patio central.

Inaugurada en 1874

De esta forma, se realizará una mejora en este edificio histórico construido a mediados del siglo XX y de estilo arquitectónico tradicional del Principado. La inauguración de la estación tuvo lugar el 23 de julio de 1874 y una década después sufrió la primera ampliación tras la puesta en marcha de la línea que une Oviedo con Trubia comunicando así por tren la ciudad con la fábrica de armas de la villa cañonera.

Además, sufrió importantes daños durante la guerra civil, que provocaron su reconstrucción de la mano del arquitecto Agustín Ballesteros. La obra fue presentada a los ciudadanos el 14 de octubre de 1946 por José María Fernández Ladreda. Uno de los cambios más importantes que ha sufrido a lo largo de su historia fue en 1988 cuando comenzó la obra de construcción de la Losa tapando las vías del tren y uniendo con un gran paseo la calle Uría y Ciudad Naranco.

Sin afecciones al tráfico ferroviario

Ahora, se ejecutarán estos nuevos trabajos que se compatibilizarán con la prestación del servicio ferroviario y el tránsito de los viajeros de la estación. Además, esta actuación es la primera de otras que tiene previstas Adif. La llegada de la alta velocidad a Asturias ha provocado un aumento de los viajeros haciendo visible que el edificio necesita cambios importantes para evitar problemas de aforo y ofrecer la mejor de las caras para aquellos que se decantan por el tren para llegar a la capital asturiana.

Es por ello que el Alcalde, Alfredo Canteli, lleva años pidiendo al gobierno de Pedro Sánchez que acometa estas mejoras que se encuentran en fase de estudio y planificación. El objetivo de Adif es mejorar la integración urbana de la estación para que siga "respondiento al incremento de viajeros" y a la continua expansión del servicio ferroviario.