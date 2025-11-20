Flamenco, los poetas del 27 y el repentismo en los enCOHENtros que se celebrarán en Oviedo la próxima semana

Siete músicos, cantantes, escritores, periodistas y docentes serán los protagonistas de la sexta temporada de la Canción de Autor enCOHENtros, organizados por la Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo, y que cuentan con la financiación de Fundación Municipal de Cultura y la colaboración de la Fundación Cajastur. La programación se abrirá con una conversación musical entre el musicólogo Faustino Núñez y el guitarrista Marcelo de la Puebla, titulada «Músicas de ida y vuelta: América en el flamenco». El primero es creador de flamencopolis.com, un lugar de referencia sobre el flamenco en internet y fue director musical de la compañía de Antonio Gades y estuvo al frente del sello Deutsche Grammophon. Será el 27 de noviembre a las siete de la tarde Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

El poeta y cantautor Antonio Martínez Ares dialogará con la profesora Elena Merino una jornada después (19.00 horas en el Edificio Histórico) en un encuentro titulado «La poética del Carnaval de Cádiz: la comparsa de Martínez Ares». El músico es uno de los autores de comparsas más veterano y, actualmente, uno de los autores en activo más premiados, con más de diez primeros galardones en su haber. El talento de las poetas del 27 será el tema de la sesión protagonizada el 29 (18.30 horas en el Edificio HIstórico) por Sheila Blanco y Miriam Perandones. El proyecto nace de la voluntad de la primera de recuperar la voz de una parte esencial de la literatura española que, aunque compartieron espacios, influencias y círculos literarios con sus compañeros varones, quedaron relegadas al olvido en los manuales y en la memoria colectiva.

Las conversaciones musicales finalizarán la jornada del 30 (12.00 horas en el Edificio Histórico) de la mano de Alexis Díaz-Pimienta, novelista, poeta, ensayista y repentista (una tradición cubana que consiste en improvisar poesía en forma de décimas, tipo de estrofa que procede del Siglo de Oro). Este experto es director y fundador de la Academia Oralitura y de la Cátedra de poesía improvisada (Cuba) y uno de los autores cubanos más prolíficos y multipremiados de su generación.

La temporada finalizará con la proyección de la película «La estrella azul», de Javier Macipe, una sesión realizada en colaboración con la Semana del Audiovisual Contemporánea de Oviedo (SACO). Será el último día de mes a las seis y media de la tarde en el teatro Filarmónica.