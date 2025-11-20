María Berdasco y Eva Ledo se dan un baño de masas con el alumnado del colegio de San Pedro de los Arcos
Los niños le hicieron un mural a la bióloga luarquesa y las autoridades destacaron la labor de este centro educativo ovetense en materia de inclusión
La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, y la prestigiosa doctora en Biología Molecular, María Berdasco, se acercaron al colegio de San Pedro de los Arcos para compartir un rato con los más pequeños. Los alumnos, el profesorado y las familias prepararon un «tour» por las instalaciones del centro. «Es muy importante que nos acerquemos a los centros para conocer la realidad que tienen y poder saber hacia dónde conviene dirigir esfuerzos que igual no estamos teniendo en cuenta», explicó Ledo, reflexionando sobre la importancia de este tipo de actos.
La visita forma parte del programa «Somos Asturias», promovido por el propio colegio. El objetivo de este proyecto es que el alumnado, más del 90% no son oriundos del Principado, logre acercarse a la cultura autóctona y una de las actividades que promueven es el acercamiento a referentes femeninas de la región. María Berdasco, luarquesa de nacimiento, fue la seleccionada en esta ocasión.
«Yo también fui niña y, de alguna manera, me veo reflejada en ellos. Poder contribuir con este tipo de acercamientos a su educación es muy emocionante», dijo Berdasco, a la que, con la ayuda de los profesores, le prepararon un mural dedicado a su figura. «Es un colegio particular y un ejemplo de inclusión. La cantidad de nacionalidad que hay en este centro y todas las historias personales que esconde cada familia, lo hacen aún más bonito», añadió, destacando positivamente el trabajo que realizan en el colegio de San Pedro de los Arcos.
Después de la bienvenida que les dieron los alumnos de los primeros cursos de Primaria, también compartieron tiempo con los niños de Educación Infantil y con las madres del proyecto de alfabetización para familias que está llevando a cabo el centro. Aprovecharon la visita de María Berdasco para inaugurar un mural junto al aula que lleva el nombre del municipio de Valdés y los pequeños pudieron preguntarle a las dos invitadas en una especie de ruedas de prensa improvisadas. Todo terminó con una espicha en la que los protagonistas intercambiaron impresiones de la mañana.
Una filosofía muy interesante
«Para nosotros la inclusión no es un proyecto, no es un programa, no es nada específico. La inclusión es nuestra manera de vivir y nuestra manera de entender esto», explicó el director del centro, Ramsés García, después de recordar que trabajan con alumnado de 24 nacionalidades diferentes. «La mayoría no tienen familias asturianas, pero, con todos estos programas que les acercan a la cultura de la región, queremos intentar que, en un futuro, desarrollen su vida adulta aquí», añadió, profundizando en la idea detrás de «Somos Asturias».
«El colegio desarrolla proyectos que abarcan todas las competencias: algunos están enfocados en matemáticas, otros en bienestar emocional, y también se llevan a cabo iniciativas intercentros, en colaboración con la universidad y con las familias. Se trata de un centro del que se puede aprender muchísimo, resulta muy valioso estar cerca de él para poder incluso transferir buenas prácticas a otros colegios», concluyó la consejera de Educación, remarcando el buen hacer del centro en todo lo relacionado con la integración.
