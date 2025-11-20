Los planes de Oviedo para el Palacio de los Niños: el Ayuntamiento lo impulsa como uno de los proyectos estrella de la candidatura a la Capital Europea de la Cultura en 2031

El Palacio de los Niños se convertirá en la Casa de las Artes con locales de ensayo para la orquesta Oviedo Filarmonía, la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» y la Banda de Música «Ciudad de Oviedo». También acogerá a grupos más pequeños que necesitan un lugar específico para preparar sus conciertos. El Ayuntamiento acaba de dar el primer paso para la reconversión de las instalaciones, que suman casi 10.000 metros cuadrados en la calle Avelino Uña –en el parque de Invierno–, con el objetivo de convertirlas en uno de los emblemas de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031.

La concejalía de Planeamiento Urbanístico, liderada por Nacho Cuesta, ha cerrado un acuerdo con el estudio internacional B720, fundado por Fermín Vázquez y Ana Bassat, para redactar una asistencia técnica valorada en 18.046,75 euros. El área del segundo teniente de alcalde llevaba meses trabajando en este proyecto para dar una nueva vida a un edificio cerrado desde 2021, que dispone de aparcamiento propio y que desde entonces había sido utilizado como centro de operaciones del plan de empleo «Oviedo te Cuida». Más tarde funcionó como sede provisional de entrenamientos para varias disciplinas deportivas desplazadas por las obras del Palacio de los Deportes. La rehabilitación finalizó en junio y los clubes regresaron en septiembre a las instalaciones de Ventanielles.

Una empresa premiada

Con el espacio ya libre, el Ayuntamiento ha confiado el proyecto a esta empresa –con sedes en Madrid y Barcelona–, artífice de algunos de los trabajos arquitectónicos más emblemáticos construidos en España en los últimos veinte años. Su obra acumula premios internacionales y ha sido objeto de publicaciones y exposiciones en instituciones como el Centro Pompidou de París o el MoMA de Nueva York.

Entre sus trabajos más recientes figura el diseño de la nueva estación de Chamartín, una inversión de 540 millones de euros que permitirá duplicar el espacio para los viajeros, ampliar a doce las vías de alta velocidad y remodelar el exterior. El proyecto fue ganador de los International Architecture Awards 2024. También han diseñado el nuevo Hub del Puerto de Barcelona, situado en una posición estratégica entre la ciudad, el puerto y la montaña de Montjuïc, que se convertirá en un nuevo elemento de conexión entre estos tres ámbitos. A nivel local, son también responsables del diseño de la nueva estación intermodal de Gijón, que dará respuesta a las necesidades de Adif y a las demandas del Ayuntamiento.

Incluido en los presupuestos

El plan inversor del Ayuntamiento para 2026 ya incluye este proyecto en un capítulo donde también figuran la transformación de la fábrica de armas de La Vega, la reforma de la plaza de toros, mejoras en la plaza de Trascorrales y la restauración del paseo de los Álamos.