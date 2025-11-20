El presidente del Real Oviedo distinguido con el premio Paul Harris del Rotary Club: estas son las razones
El acto de entrega del galardón tendrá lugar el día 27 en el hotel de la Reconquista
El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, recibirá el próximo día 27 el premio Paul Harris Fellow 2025 concedido por el Rotary Club de Oviedo. Entre los logros distinguidos por la entidad están sus valores de la deportividad, «orgullo, valor y garra» y, sobre todo por «su compañerismo, fuerza, y solidaridad como camino que siempre guía a alcanzar el éxito». El acto tendrá lugar en el hotel de la Reconquista en el marco de una cena institucional que reunirá a socios, simpatizantes, autoridades y representantes del tejido social, cultural y profesional asturiano.
Peláez accedió a la presidencia del Real Oviedo en agosto de 2022 y el Rotary Club valora «su visión de negocio, sus valores humanos que lo definen y estrategia para llevar al Real Oviedo a un nuevo nivel ha hecho que la cuidad se vuelque de lleno con los valores de la deportividad, respeto, compromiso y perseverancia y que sea merecedor de este premio». «Un año más, el club reafirma su voluntad de construir, desde el liderazgo compartido, una sociedad más justa, solidaria y cohesionada», indicaron desde la entidad a través de una nota de prensa.
El Premio Paul Harris es un reconocimiento que otorgan a personas que destacan por su de mejora de la sociedad.
