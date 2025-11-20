Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente del Real Oviedo distinguido con el premio Paul Harris del Rotary Club: estas son las razones

El acto de entrega del galardón tendrá lugar el día 27 en el hotel de la Reconquista

Martín Peláez en el Carlos Tartiere.

Martín Peláez en el Carlos Tartiere. / Fernando Rodríguez / LNE

Rosalía Agudín

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, recibirá el próximo día 27 el premio Paul Harris Fellow 2025 concedido por el Rotary Club de Oviedo. Entre los logros distinguidos por la entidad están sus valores de la deportividad, «orgullo, valor y garra» y, sobre todo por «su compañerismo, fuerza, y solidaridad como camino que siempre guía a alcanzar el éxito». El acto tendrá lugar en el hotel de la Reconquista en el marco de una cena institucional que reunirá a socios, simpatizantes, autoridades y representantes del tejido social, cultural y profesional asturiano.

Peláez accedió a la presidencia del Real Oviedo en agosto de 2022 y el Rotary Club valora «su visión de negocio, sus valores humanos que lo definen y estrategia para llevar al Real Oviedo a un nuevo nivel ha hecho que la cuidad se vuelque de lleno con los valores de la deportividad, respeto, compromiso y perseverancia y que sea merecedor de este premio». «Un año más, el club reafirma su voluntad de construir, desde el liderazgo compartido, una sociedad más justa, solidaria y cohesionada», indicaron desde la entidad a través de una nota de prensa.

El Premio Paul Harris es un reconocimiento que otorgan a personas que destacan por su de mejora de la sociedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
  2. Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
  3. Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
  4. Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
  5. Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
  6. Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
  7. Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett
  8. El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas

El presidente del Real Oviedo distinguido con el premio Paul Harris del Rotary Club: estas son las razones

El presidente del Real Oviedo distinguido con el premio Paul Harris del Rotary Club: estas son las razones

La arteria de Oviedo que estrena nuevas terrazas cubiertas tras meses de obras

La arteria de Oviedo que estrena nuevas terrazas cubiertas tras meses de obras

Flamenco, los poetas del 27 y el repentismo en los enCOHENtros que se celebrarán en Oviedo la próxima semana

Flamenco, los poetas del 27 y el repentismo en los enCOHENtros que se celebrarán en Oviedo la próxima semana

El PSOE alerta de que Oviedo perdió 10,89 millones de euros en fondos europeos en los dos últimos años : "La capital de Asturias no se puede permitir esta situación"

El PSOE alerta de que Oviedo perdió 10,89 millones de euros en fondos europeos en los dos últimos años : "La capital de Asturias no se puede permitir esta situación"

María Berdasco y Eva Ledo se dan un baño de masas con el alumnado del colegio de San Pedro de los Arcos

Cinco escolares ovetenses entre los finalistas del concurso nacional de dibujo infantil "Misión RegenerACCIÓN!"

Cinco escolares ovetenses entre los finalistas del concurso nacional de dibujo infantil "Misión RegenerACCIÓN!"

¿Quieres que tu dibujo sea la imagen de la Semana Santa de Oviedo? Estas son las bases para participar

¿Quieres que tu dibujo sea la imagen de la Semana Santa de Oviedo? Estas son las bases para participar

Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle un tronco en el cuello

Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle un tronco en el cuello
Tracking Pixel Contents