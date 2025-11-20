El PSOE alerta de que Oviedo perdió 10,24 millones de euros en fondos europeos en los dos últimos años : "La capital de Asturias no se puede permitir esta situación"

"El gobierno sigue instalado en la autocomplacencia y los ovetenses seguimos teniendo que devolver fondos europeos". Son palabras del portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, en la que criticó que Oviedo lleva perdidos 10,89 millones de euros en los dos últimos años. Recordó que se tuvieron que devolver 4,4 millones de la ayuda Edusi al no realizar en tiempo las obras de ampliación del centro social de Ventanilles. También se tuvieron que reintegrar 2,4 millones por la negativa de los comerciantes del Fontán a realizar la reforma proyectada por el equipo de gobierno para el mercado y se abonaron otros 244.000 euros de intereses. De igual forma, se reintegraron 2 millones por la renaturalización de espacios públicos y otros 1,2 para las obras en el conjunto histórico de Olloniego. "Ahora, nos encontramos con una nueva devolución de 650.000 euros para la digitalización comercial de Zona de Gran Afluencia Turística". El contrato quedó desierto.

Así lo explicó en una rueda de prensa en la que recordó que "llevamos tiempo denunciando la incapacidad para captar y, sobre todo, para ejecutar estos fondos". "Por eso propusimos la creación de una Oficina Municipal de Captación y Gestión de Fondos Europeos. Lo pedimos en julio, y la concejala de Economía nos acusó de mentir. Hoy los hechos la desmienten", señaló el portavoz durante una rueda de prensa que compartió con su compañero de filas Jorge García Monsalve. "Estamos en un momento transcendental", subrayó el segundo quien avanzó que se nos "echa el tiempo encima".

Todos los proyectos a cargo del plan Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene que estar ejecutadas antes del 30 de junio. "La UE ya ha advertido de que no habrá prórrogas y vamos muy mal". En riesgo calificó están los 2,7 millones para la reparación de las piscinas de Parque del Oeste "y aún estápendiente la contratación de la dirección de obra". Otra de las obras que creen que no llegará a tiempo es la ampliación del centro social de Ventanielles, que tiene que estar antes del 31 de marzo. "Oviedo no se puede permitir devolver más fondos europeos".