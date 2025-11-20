¿Quieres que tu dibujo sea la imagen de la Semana Santa de Oviedo? Estas son las bases para participar

La Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Oviedo busca un cartel que sea la imagen de esta festividad en la ciudad. El tema del cartel deberá estar relacionado con la tradición religiosa de la ciudad y no existen restricciones para presentarse, cualquiera que lo desee puede mandar su propuesta. El ganador, además de ver su dibujo en todas las esquinas de la capital del Principado durante meses, se llevará un premio de 600 euros.

Las obras deben presentarse en posición vertical, montadas sobre un soporte firme como bastidor o cartón pluma, listas para exhibirse. El tamaño será de 70x50 cm, en papel estucado de 170 g y plastificado a todo color. Además, cada autor debe entregar una copia digital de alta resolución de la obra para poder reproducirla e imprimirla si resulta ganadora. Se puede utilizar cualquier técnica o sistema de diseño, no se aceptarán trabajos incompletos.

Las personas interesadas en participar podrán entregar sus propuestas hasta el 31 de enero de 2026 en la parroquia de San Isidoro el Real, ubicada en la Plaza de la Constitución de Oviedo. La recepción de obras se realizará de lunes a viernes, en dos franjas horarias: por la mañana, de 12:00 a 13:00 horas, y por la tarde, de 18:00 a 19:00 horas. Los trabajos se presentarán sin firma y llevarán un lema o seudónimo al dorso.

Solo se puede presentar un trabajo por artista y el cartel ganador pasará a ser propiedad de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Oviedo, que actuará de jurado, incorporándose a sus Fondos Artísticos. No obstante, los encargados de elegir ganador se reservan el derecho de declarar desierto el concurso si considera que ninguna de las obras presentadas reúne la calidad o los méritos necesarios para recibir el premio.