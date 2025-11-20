Vox votará en contra de los presupuestos del PP y asegura que se caracterizan por la "irresponsabilidad"
"Han optado por endeudarse más, por incrementar los gastos innecesarios, por mantener una política de subvenciones ideológicas y por destinar el ahorro presupuestario a inversiones no estratégicas", apuntó Sonsoles Peralta
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo anuncia que votará en contra del presupuesto municipal en el pleno que se celebra mañana a partir de las nueve de la mañana. La formación considera que su aprobación es la "consolidación del castigo fiscal" a los vecinos y la consecuencia de una "deficiente" gestión del equipo de gobierno. "Son los presupuestos de la imprudencia, de la irresponsabilidad y de la falta de respeto del PP a los ovetenses", aseguró la portavoz Sonsoles Peralta.
"El PP ha optado por endeudarse más, por incrementar los gastos innecesarios, por mantener una política de subvenciones ideológicas y por destinar el ahorro presupuestario a inversiones no estratégicas, utilizando remanentes para sus promesas incumplidas", señaló Peralta. "Nuestra prioridad es revertir la pérdida de poder adquisitivo de los ovetenses, a la vez que se mejoran los servicios básicos y se destinan los recursos a inversiones para el futuro de Oviedo y para cubrir las necesidades urgentes y necesarias de nuestro concejo", añadió, a modo de comparación.
Vox Oviedo sostiene que los populares han actuado con "irresponsabilidad" al "intentar cuadrar unas cuentas municipales infladas", recurriendo a previsiones de ingresos "poco realistas". El partido denuncia que el gobierno local habría sobreestimado la recaudación del IRPF en 2,6 millones de euros, la plusvalía en 2,4 millones, las tasas por uso de dominio público en 2 millones y, además, habría calculado al alza en 16 millones las transferencias del Estado y en más de 3 millones las procedentes del Principado.
Asimismo, Vox acusa a Canteli y a su equipo de mantener una dinámica de promesas "incumplidas" en materia de inversiones. La formación critica que, pese a que el Ayuntamiento presupuesta cada año partidas crecientes, la ejecución real apenas supera el 20%. Según Vox, esta falta de ejecución está provocando que proyectos estratégicos permanezcan bloqueados durante años, mientras el consistorio recurre a los remanentes como herramienta para seguir posponiendo actuaciones.
"Estos presupuestos son el reflejo de la política de Canteli: deficiente gestión y pura imagen y fachada. Representan la imprudencia, la irresponsabilidad y la falta de respeto de un Partido Popular que deja claro que no gobierna en y para el beneficio de Oviedo y de todos los ovetenses", concluyó Peralta.
