Nuno García, solista del grupo gallego Grande Amore: "Nos encantaría colaborar con Rodrigo Cuevas en un futuro"

Nuno García Pico (Frexulfe, 1995), vocalista de Grande Amore, llega a Asturias para participar en el cierre de Directos Vibra Mahou. La banda gallega actuará el viernes 28 de noviembre en la Sala Estilo de Oviedo, donde compartirá velada con la artista alicantina Alba Reche. Unos días antes de su aterrizaje en el Principado, atiende a LA NUEVA ESPAÑA recién llegado de una gira de tres concierto que tuvo la agrupación en México.

-¿Cómo describiría la identidad sonora de Grande Amore a alguien que nunca les ha escuchado?

-Diría que somos un grupo esencialmente ruidoso y con una actitud muy punk, aunque no encajamos del todo en la formación típica que uno imaginaría. En nuestro caso, el bajo y la batería provienen de una caja de ritmos: todo está secuenciado y es electrónico. Aun así, la intención del proyecto es recrear la energía y el espíritu del punk, pero adaptados a un formato híbrido entre lo analógico y lo digital, que le da al sonido un carácter particular.

-Mantienen una relación muy estrecha con su tierra, Galicia. ¿Cómo involucran al público en su propuesta cuando actúan lejos de casa?

-Creo que en ese sentido tenemos mucha suerte, porque en directo conectamos muy bien con el público y el proyecto funciona realmente bien más allá del idioma. Siempre digo que, siendo un grupo de nicho y bastante underground, claro que entender las letras suma, pero tampoco es una barrera tan grande como lo sería si aspiráramos a un proyecto más pop o más mainstream. Mucha gente se acerca por la parte musical, por el estilo y por esa energía más visceral que transmitimos. Y, bueno, también es verdad que el gallego y el castellano se parecen bastante; con un poco de atención, se entienden.

-Vienen de una pequeña gira por México. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Tienen mucho público fuera de España?

-La experiencia fue realmente increíble. Aunque fue una gira muy pequeña, en salas íntimas y con solo tres conciertos seguidos, la disfrutamos muchísimo. La gente nos recibió con un cariño enorme; ya nos habían dicho que el público mexicano era muy entusiasta y pasional, y pudimos comprobarlo desde el primer día. En Toluca, por ejemplo, hubo un chico de mi edad que se emocionó tanto durante el concierto que después, al hablar con nosotros, tenía lágrimas en los ojos. Para nosotros fue casi abrumador —en el mejor sentido— ver a alguien, a más de 10.000 kilómetros de nuestra casa, emocionarse así y decirnos que éramos su grupo favorito. Nos dejó sin palabras.

-"Esta Pena Que a Veces Teño" supera el millón de escuchas en Spotify, ¿qué siente después de romper esa barrera por primera vez?

-La verdad es que nunca me lo había planteado demasiado. Claro que esas cosas importan, sería absurdo decir lo contrario, pero creo que nosotros le damos la importancia justa. Al ser un proyecto tan de nicho y tan oscuro, nos sorprende que esa canción en concreto haya funcionado tan bien desde el primer momento. Por motivos que desconocemos, alcanzó un nivel de escuchas muy por encima de lo que le correspondería a un grupo de nuestro estilo, así que para nosotros es más bien una anomalía, no la norma. El resto de nuestras canciones están muy lejos de esos números. Me alegra ver cómo crece y a veces hasta me sorprende, pero no estoy ahí pendiente con la lupa esperando a que llegue a tal o cual cifra.

-El grupo arrancó con un integrante y, en la actualidad, cuenta con seis. ¿Cómo vive ese crecimiento desde dentro?

-Por ahora todo ha ido creciendo de forma muy orgánica y paso a paso. Este año, por ejemplo, llegamos a tocar como sexteto para un concierto concreto, y nuestra idea es que ese formato termine convirtiéndose en la formación definitiva en cuanto podamos. Aun así, de momento seguimos girando como trío. Al principio estaba yo solo, con mi caja de ritmos y mi sampler, en un formato casi performativo que tenía su encanto, pero enseguida se me quedó pequeño porque el abanico musical era muy limitado. Después se incorporó María como DJ, y estuvimos un año largo haciendo conciertos los dos. Más adelante se sumó Clara y esa formación de tres fue la que realmente se consolidó y con la que más hemos tocado desde 2023. Ahora queremos dar el siguiente paso e incorporar ya una banda completa, porque al final es lo que más disfrutamos y de donde venimos todos. Aunque el proyecto nació con una intención más electrónica, su evolución natural apunta claramente hacia ese formato de grupo.

-Colaboraron en algún vídeo con influencers gallegas como María Rúa o Esther Estévez. ¿Qué importancia le dan a las redes sociales?

-Creo que hoy en día sí tienen bastante importancia. Tenemos la suerte de llevarnos muy bien tanto con María como con Esther fuera de redes, y por eso las colaboraciones surgen de manera natural. Además de ser divertido trabajar con gente con la que hay afinidad, también ayuda a abrir el proyecto a un público que quizá no es tan de nicho como el nuestro. No se trata de vivir obsesionados con la presencia constante en redes, pero sí creo que conviene tener un ojo puesto ahí, porque sigue siendo una parte relevante de cómo se mueve la música hoy.

-¿Qué opina sobre el momento actual de la música en gallego? ¿Se vive un resurgir real?

-Desde que empecé a escuchar música en gallego con 15 o 16 años, siempre ha habido proyectos increíbles y grandísimas bandas. Lo que sí es nuevo es que, en los últimos tiempos, se ha puesto mucho más foco en la música gallega, tanto por parte de la gente de Galicia como del público de fuera, y se ha generado un fenómeno casi mainstream. Hay un deseo claro por parte del público de consumir música en gallego y una euforia por ella que antes no existía. Pero la calidad artística y la creatividad siempre han estado ahí; eso no depende de épocas ni de atención mediática, siempre habrá gente haciendo propuestas súper interesantes.

-¿Hay algún artista asturiano con el que les gustaría colaborar?

-Tuvimos la suerte de colaborar con Nacho Vegas en nuestro tercer disco, que lanzamos recientemente, y la verdad es que fue increíble. Es un cantautor extremadamente humilde, amable y cercano. Si pudiera elegir con quién más colaborar, creo que sería con Rodrigo Cuevas; también nos cae genial y hace una música súper interesante, así que sin duda sería una colaboración fantástica.

-¿Cómo imagina a Grande Amore dentro de cinco años?

-Soy el peor brujo que se recuerda, de verdad; siempre tengo la sensación de que, cualquier año, la gente se va a dar cuenta de que esto es un fraude y se acabará todo. Así que no soy muy activista en cuanto a prever el futuro. Si podemos seguir como hasta ahora, ya me doy con un canto en los dientes. Mantener un proyecto como el nuestro, que sigue tocando tanto y en tantos sitios, es una improbabilidad tan grande que simplemente conservarlo tal cual ya me parece un sueño.