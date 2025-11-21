Paz y tragedia en la propuesta semanal de la Orquesta del Principado

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) desarrollará el próximo viernes, a las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el cuarto concierto de su temporada de abono –patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA–mediante un programa muy interesante que aglutina, bajo el título "Paz y Tragedia", obras de Arthur Honegger y de Richard Strauss. Este programa será el último que la Sinfónica del Principado de Asturias realice el presente año, ya que sus futuros compromisos con la Ópera de Oviedo para "Rigoletto" impiden la realización de más conciertos hasta el mes de enero de 2026.

Honegger se basa en el desolador panorama tras la segunda guerra mundial para componer su "Sinfonía número 3". El sobrenombre de "Litúrgica" viene determinado por su inspiración en diferentes pasajes bíblicos para la concepción de cada uno de los movimientos. Así, el primer número se organiza en torno a la secuencia gregoriana de difuntos (el famoso "Dies Irae"), presente algunas obras emblemáticas del género como en la "Sinfonía Fantástica" de Berlioz que la OSPA interpretó a finales de la pasada campaña. Para el segundo movimiento, Honegger desarrolla una plegaria inspirada en el texto del "Salmo 130", culminando la obra, en el tercer movimiento, a través del "Dona nobis pacem", dentro de un juego simbólico de cierto efectismo que proclama la paz para toda la humanidad.

Richard Strauss, uno de los máximos representantes del postromanticismo -junto a su contemporáneo Gustav Mahler- es el autor del poema sinfónico "Macbeth", basado en la homónima obra shakespeariana donde la ambición lo destruye todo a su paso.

Nuno Coelho, director artístico y musical de la agrupación asturiana será el encargado de comandar a la OSPA por este océano sinfónico que transita entre la paz y la religiosidad y la venganza más trágica. El director mantendrá un breve encuentro con el público a las 19.15 horas en la sala de conferencias número 1 de la tercera planta del Auditorio. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe al precio de 24 euros (patio de butacas) y 21 euros (anfiteatro).