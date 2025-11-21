El Pleno de Oviedo da el primer paso para la aprobación del presupuesto más alto de su historia: "Son las cuentas que consolidan la transformación de la capital"

En un pleno para la aprobación inicial de los presupuestos de 2026 da para mucho. El dramaturgo William Shakespeare, el político Winston Churchill o los vídeos que Sonsoles Peralta (VOX) graba para sus redes sociales haciéndose que habla con el Alcalde, Alfredo Canteli, fueron motivo de debate durante la sesión celebrada en este viernes. Lo importante, la mayoría absoluta del Partido Popular permitió aprobar de forma inicial las cuentas de 2026. PSOE y Vox votaron en contra e IU-Convocatoria por Oviedo y la edil no adscrita se abstuvieron. «Los impuestos están congelados para el año que viene», subrayó el Regidor.

El presupuesto es el más alto de la historia con 294 millones, una cifra sin precedentes (las cuentas en vigor ascienden a 270 millones), que reserva casi 34 millones para inversiones, un 12,39% más que en el presente ejercicio. Se trata, en palabras de la concejala de Economía, Leticia González, de un proyecto que "consolida la transformación de la capital asturiana a partir del 1 de enero. «Oviedo brilla, está brillando y somos el motor económico y social del Principado». Mención especial hizo para la parte cultural. La Fundación Municipal de Cultura verá incrementado su montante un 8% hasta los 13,73 millones de euros. Además, destinarán 800.000 euros para la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031. «Oviedo está sonando con más fuerza que nunca y nos estamos dejando la piel para lograr este merecido reconocimiento».

Ciudad Europea del Deporte

Hito que se sumará al de Ciudad Europea del Deporte, que entrará en vigor en 2026 y ya hay más de 40 actividades programadas. La lista se ampliará en las próximas semanas y, en total, el Ayuntamiento destinará 700.000 euros más para fomentar la actividad entre los ovetenses. Otra partida importante son los gastos de personal que se verán incrementados un 1,62% rozando los 75 millones y permitiendo consignar una bolsa para cubrir las bajas temporales y las nuevas necesidades de personal que se vayan produciendo a lo largo del año. «También se contemplan –remarcó González– 4,3 millones de euros para retribuciones de personal contratado al amparo de los planes de empleo».

Otro de los datos que subrayó es el préstamo que se pedirá para financiar inversiones «por un importe muy inferior al que se concertó en ejercicios pasados». Ascenderá a 12,35 millones de euros lo que provocará «reducir el nivel de endeudamiento municipal, además de minorar la carga financiera». Y destacó algunas de las «actuaciones más significativas» que se ejecutarán como las obras de mejora de la accesibilidad en la calle Víctor Sáez, trabajos en infraestructuras y saneamiento de la zona rural, la construcción del nuevo centro social en Ventanielles, la pista de atletismo de Prados de la Fuente, la rehabilitación integral del edificio de las piscinas del Parque del Oeste, la renaturalización del bosque del Fulminato y el carril bici que unirá Cerdeño con La Corredoria.

Incremento de los ingresos por multas

Se da la paradoja que la respuesta por parte del PSOE no llegó por parte de su portavoz, Carlos Fernández Llaneza. En los dos turnos de palabra que tuvo el principal partido de la oposición, fue Jorge García Monsalve, quien calificó las cuentas de «irreales, que no responden a las necesidades del presente y renuncian al futuro». Uno de los datos que resaltó fue el incremento de la cuantía que se prevé recaudar en multas. «Se dispara hasta los 6,5 millones frente a los 4,5 millones consignados en el presupuesto de 2025. Es un 44% más».

También quiso responder a las palabras de González de que las cuentas están «equilibradas» al cumplir con la estabilidad presupuestaria diciendo que este hito «es materialmente ficticio». «Para cumplir este principio, se tienen que dejar sin ejecutar 21,2 millones de euros».

El debate de la vivienda

La vivienda fue uno de los temas que protagonizó el debate. IU-Convocatoria por Oviedo sacó pecho de la creación de una oficina especializada en este sector, el PSOE criticó que la única novedad respecto a las cuentas en vigor es el abono de los sueldos del personal de este servicio y el PP recordó que el Ayuntamiento no tiene competencias sobre este asunto. Las tiene el Principado y la administración local le cederá tres parcelas en Las Campas para la construcción de 300 pisos; mientras que el Ejecutivo de Pecho Sánchez prometió la edificación de miles de viviendas para jóvenes a lo largo de la geografía española y «en Oviedo se han hecho cero».

Por su parte, Gaspar Llamazares (IU) sacó pecho de los logros que ha conseguido fruto del diálogo que mantiene con el PP «El Plan General de Ordenación Urbana va a licitarse en los próximos meses y el plan director del Campo, que hemos reclamado todos los grupos municipales, está presupuestado para 2025 a caballo de 2026».

Tanto Vox como la concejala no adscrita reprocharon los 430.000 euros en cooperación al desarrollo y Sonsoles Peralta afeó que no «haya ni una sola inversión estratégica para nuestro concejo». «Es una desfachatez y burla para los que pagamos impuestos y las pistas de atletismo o las de hockey se vienen mendigando desde hace años». Tanto la enmienda total del PSOE como las parciales de IU y Elena Figaredo fueron rechazadas.