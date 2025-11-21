El PSOE acusa al PP de "dinamitar" las negociaciones para el nuevo modelo de políticas sociales

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su concejala Marisa Ponga, denunció que el Partido Popular rompió, de forma unilateral, las negociaciones para un pacto de reorganización de los servicios sociales del municipio. "El PP ha intentado dinamitar el proceso, registrando como proposición de urgencia a la comisión de la próxima semana un documento que solo busca un lo tomas o lo dejas", explicó la edil socialista.

Ponga ha subrayado que el PSOE llevaba meses actuando de manera constructiva, presentando propuestas realistas y atendiendo las necesidades planteadas tanto por profesionales como por entidades sociales. "En lugar de buscar un pacto estable y consensuado que garantizase una reorganización eficaz, transparente y justa de los servicios sociales municipales, han decidido romper las negociaciones para imponer un plan que es, básicamente, el mismo que el equipo de gobierno nos hizo llegar en verano”, señaló.

El PSOE ha criticado que el PP haya optado por imponer un modelo considerado "vacío", con declaraciones "huecas" y "sin compromisos" presupuestarios ni incremento de plantillas. Según los socialistas, esta decisión prioriza "un enfoque opaco, improvisado y orientado al recorte", en lugar de avanzar hacia un sistema moderno, adaptado a las necesidades sociales y centrado en la calidad del servicio público. Aseguran que la postura del grupo popular supone un "retroceso significativo" para Oviedo.

Ponga acusó a la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, de actuar "de mala fe", reprochándole que "la llamada a negociar nunca se produjo". "Nuestro compromiso con la ciudad es firme, y no vamos a renunciar a exigir que las políticas sociales estén en el centro de la acción municipal", concluyó la edil socialista.