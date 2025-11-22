El Alcalde de Oviedo sale al paso de las críticas de la oposición por la fábrica de La Vega: "No hay nada parado"

«No hay nada parado». De esta forma, el Alcalde, Alfredo Canteli, respondió ayer a las críticas de la oposición sobre la falta de una dotación presupuestaria concreta para la fábrica de armas de La Vega en las cuentas de 2026. El Ayuntamiento continúa trabajando en la planificación de los terrenos y quiere reunir cuanto antes a la comisión mixta de seguimiento incluida en el convenio firmado en septiembre por las tres administraciones involucradas. La presidencia de las reuniones recaerá en un representante de la administración local y como secretario actuará un funcionario del Ministerio de Defensa. También habrá participación del Principado.

Estos encuentros serán vitales para diseñar el futuro de la fábrica de armas. El convenio recoge que el Ayuntamiento presentará en la primera sesión el documento de planificación temporal de las actuaciones a realizar por cada una de las partes. El expediente incluirá los hitos de inicio y fin de cada actividad. Además, en cada uno de los encuentros –deberán celebrarse un mínimo de dos al año– se revisará cómo van los plazos y los representantes aprobarán los estudios, proyectos e instrumentos urbanísticos que proponga por el Ayuntamiento.

Concurso de ideas

De forma paralela, el Ayuntamiento trabaja en la convocatoria del concurso de ideas para su definición. El objetivo es la integración la fábrica de La Vega en la ciudad. El conjunto está rodeado de diferentes realidades como la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, el nuevo parque lineal o la glorieta de la Cruz Roja. Proteger el monumento prerrománico es una prioridad de las tres administraciones involucradas en la operación.

La idea es crear un vial que vaya desde la rotonda de la Cruz Roja hasta la glorieta de Santullano y que discurra colindante en paralelo a las fachadas sur y este de la nave de Cañones –será propiedad del Principado– para alejar los coches del templo. También es importante la relación de la fábrica de armas con La Tenderina, el bulevar de Santullano y los ámbitos peatonales y circulatorios que la rodean.

A este trabajo se suma la ejecución de los desbroces que permitieron pasar el georradar. ¿El resultado? No se han encontrado hallazgos arqueológicos significativos. Todas estas acciones llevaron a Canteli a afear la actitud de la oposición. «No valen para otra cosa que para criticar». Argumentó que la capital asturiana es una ciudad «creciente, que cambia y está muy viva en todos los aspectos porque tenemos parámetros muy positivos» en todos los indicadores económicos «menos en el paro.

Insta a ser productivos

Canteli realizó estas declaraciones durante la segunda jornada de la Escuela Ciudad de Oviedo, que organiza Nuevas Generaciones en el hotel Exe y que cuenta con la presencia de la presidenta nacional, Bea Fanjul. El Regidor protagonizó un acto donde los presentes le fueron haciendo preguntas. «Los jóvenes de este país sois el presente y el futuro. Ser Alcalde de Oviedo está al alcance de todos si sois trabajadores, honrados, leales y tenéis sentido común». También les instó a ser productivos y a «no perderse nada». «En mi vida he trabajado mucho y he llegado donde llegué creo que gracias al trabajo». También les pidió «ideas» para aplicarlas en sus políticas al frente del Ayuntamiento.