ALSA recibe una distinción que les "toca el corazón": una cofradía de Semana Santa de Oviedo les rinde un homenaje

La Hermandad Jesús Cautivo realiza cada septiembre una peregrinación a Covadonga con una veintena de presos y funcionarios de la cárcel de Asturias. Un momento donde los reos salen de la oscuridad para reencontrarse con el resto de la sociedad, viajar y realizar una caminata en el último tramo hasta llegar al santuario. Ya en el destino participan en una ofrenda floral a la Santina a la que hacen sus peticiones. Una actividad que no sería posible sin la colaboración de ALSA. La empresa cede cada año de manera gratuita un autobús para poder realizar el trayecto y este gesto solidario les ha hecho merecedores del título cofrades de honor de la entidad.

La entrega del galardón –consistente en una placa– tuvo lugar en la tarde de este sábado en el hotel AC Hotel Oviedo Forum después de una comida a la que asistió el presidente de la compañía, Jacobo Cosmen, que estuvo acompañado de su mujer, Inés García, y su madre, María Victoria Menéndez-Castañedo. «Este reconocimiento nos toca el corazón y nos hace ilusión», subrayó el líder de la entidad durante los agradecimientos.

Una empresa centenaria

Un momento en el que recordó que ya son una empresa centenaria y a lo largo de su historia «hemos intentado captar las necesidades de la comunidad». Uno de sus objetivos prioritarios es ser puntuales en cada uno de los viajes en los que los clientes depositan su confianza en ellos para acudir a su puesto de trabajo, a un centro sanitario o llegar al destino donde disfrutarán de unos días de descanso o pasarán tiempo con su familia. «Siempre damos nuestra mejor versión para realizar un buen servicio».

Sin embargo, no todos los tiempos han sido buenos. «Ha habido años difíciles», recordó Cosmen quien también realizó un homenaje de a sus padres. «Somos ocho hermanos y tenemos la gran suerte de tener a unos padres normales» de los que aprendieron a afrontar las situaciones cuando el viento no viene de cara y a involucrarse con la sociedad, tal y como lo hacen con la Hermandad Jesús Cautivo y otras muchas entidades. «Estamos muy agradecidos de que nos tengáis en consideración; esta cofradía hace un trabajo callado y una labor tremenda desde el punto de vista social».

"Empresa generosa"

Por parte de la hermandad, tomó la palabra el secretario, Jorge Cuello, quien destacó que ALSA es una «empresa generosa» y un «ejemplo extraordinario de solidaridad». «Además, la familia desprende unos valores que conectan con la hermandad. Colaboran con nuestra obra y la cesión de un autobús es un acto de fe». En este viaje, prosiguió, los autocares «transportan esperanza y dignidad» para los presos.

Este acto fue el fin a una jornada que comenzó en la basílica San Juan el Real con la imposición de las medallas a los nuevos cofrades. El domingo celebrarán la festividad de Cristo Rey con una misa y la entrega del bollo solidario.