El antiguo convento de Santa Clara encara la fase final de su millonaria obra: los funcionarios de la Agencia Tributaria volverán dentro de un año a la sede

Es la segunda inversión más elevada que tiene ahora mismo en marcha Oviedo (15,3 millones) y ya encara su fase final. Las obras de reforma de la Agencia Tributaria, en el emblemático convento de Santa Clara, afrontan su último año con varios hitos ya superados por parte de los trabajadores de la UTE Acciona Construcción y Acciona Industrial. Se está ultimando la actuación sobre las fachadas, tanto la interior –donde destaca la limpieza de la piedra y la recuperación del alero de teja– como la exterior, con el saneamiento de las chapas que la protegen y la sustitución de las carpinterías.

También está prácticamente finalizada la nueva distribución interior, más funcional y moderna, en la que imperarán los espacios abiertos para dotar al edificio de una mayor transparencia. Al mismo tiempo, se remata el montaje de las nuevas instalaciones, con criterios de eficiencia energética, tal y como informan fuentes de la Agencia Tributaria. La ambiciosa reforma preveía una duración de tres años, de los que ya se han cumplido los dos primeros. Resta, por tanto, el último tercio de los trabajos antes de que los funcionarios regresen a sus puestos.

En cuatro sedes

Durante este tiempo, los servicios de atención al público de la delegación territorial de la Agencia Tributaria en Asturias se han distribuido en cuatro sedes. En el callejón de la calle Palacio Valdés, donde estuvo ubicada en su día la Recaudación Municipal, se han instalado la mayor parte de los trabajadores, unos 230. Otros locales se encuentran en la avenida de Santander y en la calle San Francisco. Por último, unos 80 funcionarios de Aduanas, Recursos Humanos, Informática, la Jefatura de la Delegación y los Servicios Jurídicos están pasando estos tres años de obras en un inmueble de la calle Fruela.

Tres décadas hubo que esperar para la contratación de las obras en este Bien de Interés Cultural (BIC) —declarado en 2006—, que además goza de Protección Integral Monumental y está afectado por el entorno del Camino de Santiago. El edificio –delimitado por las calles Progreso, Alonso Quintanilla, Covadonga y la plaza del Carbayón– tiene una superficie de 8.950 metros cuadrados y su última gran reforma fue diseñada por el reconocido arquitecto asturiano Ignacio Álvarez Castelao en los años sesenta del pasado siglo.

Una reforma programada en 1994

Aunque la gran reforma se programó ya en 1994, varios intentos fallidos retrasaron el proyecto hasta que, en marzo de 2023, el Consejo de Ministros autorizó un gasto de 15,3 millones. Finalmente, fue adjudicada por 13,7 millones, convirtiéndose en una de las mayores inversiones actualmente en ejecución en la capital asturiana.

Los objetivos de esta necesaria rehabilitación son varios: consolidar el edificio, reducir la presencia de público en las zonas altas y separar los espacios de trabajo interno de los destinados a la atención ciudadana. Además, se busca modernizar las instalaciones, eliminando los despachos en favor de espacios abiertos, que se orientarán hacia el claustro según el proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.