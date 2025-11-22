Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aplaudido vídeo de Aida Menéndez, una comerciante ovetense, contra el Black Friday: "Los números no salen y no queremos bajar la persiana"

La empresaria advierte que "muchas grandes superficies engañan a los consumidores inflando los precios"

Alejandra Carreño

Se llama Aida Menéndez y desde 2016 tiene tienda propia en Oviedo (Aloha Tatá). Esta comerciante se ha atrevido a decir en voz alta, y a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, lo que muchos pequeños empresarios piensan del Black Friday, esa moda importada de Estados Unidos que cada año va a más, extendiéndose a casi todo el mes (aunque el día oficial es el 28 de noviembre) y que ya constituye una de las mayores rebajas del año.

Aida Menéndez empieza su vídeo explicando por qué ella no se suma a la corriente del Black Friday. "Porque queremos poner en valor el pequeño comercio. Porque si nos adherimos a este tipo de campañas promocionales en plena temporada, los números no salen. Los márgenes son escasos y bajo ningún concepto queremos bajar la persiana", explica.

Y continúa: "Porque inflar los precios no es una opción. Y nos consta que es una práctica que hacen muchas grandes superficies para engañar a los consumidores. Porque precisamente ahora, en tiempos de inflación, abogamos por un consumo responsable y un proceso de compra lento, reflexivo y cercano".

Menéndez recuerda que en el calendario "ya se establecen varios meses de rebajas", en los cuales los clientes podrán encontrar "un producto a un precio muchísimo más bajo y más competitivo". La empresaria concluye su vídeo pidiendo compartirlo y el éxito ha sido total. Comerciantes de todo Asturias han suscrito punto por punto sus palabras.

La recomendación de la OCU

La OCU, la Organización de Consumidores, advierte sobre el Black Friday que "no es descuento todo lo que se anuncia como tal" en estas fechas. Por lo que recomienda "estar atento y consultar herramientas útiles", como su asesor de precios. Su funcionamiento es muy sencillo: indica el producto (categoría, marca y modelo) y el precio que has visto y la herramienta lo comparará con los precios de las distintas tiendas online, que se actualizan diario, para determinar si ese precio está entre los más baratos y debes aprovechar la ocasión o, si al contrario, es un precio caro y te conviene comparar otras opciones. En este enlace puedes acceder al asesor de precios de la OCU.

