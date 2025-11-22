Un auditorio interior para 300 personas, residencias artísticas y salas de ensayos: los planes de Oviedo para la Casa de las Artes

Salas de ensayos, dos auditorios y espacios para residencias artísticas. Estos son los planes que el Ayuntamiento tiene para la Casa de las Artes, que se asentará en el edificio que albergó al Palacio de los Niños. Estas instalaciones del Parque de Invierno serán uno de los buques insignia de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 y el equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, lleva meses trabajando en un ambicioso proyecto que solucionará los problemas de espacio que tiene, por ejemplo, la Orquesta Oviedo Filarmonía. Hasta ahora, preparan sus conciertos en los bajos del teatro Filarmónica, pero con esta futura reforma ganarían en comodidad y espacio en un edificio que se abrirá a todo tipo de agrupaciones de diferentes disciplinas y procedencias.

La concejalía de Planeamiento Urbanístico, liderada por Nacho Cuesta, ya ha dado el primer paso para hacer realidad estos planes de la mano de un estudio internacional B720 Fermín Vázquez Arquitectos, que redactará la asistencia técnica para el proyecto. Destaca la idea de contar con un auditorio interior con capacidad para trescientas personas y otro exterior, además de las salas de ensayo para Ofil, la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» y la Banda de Música «Ciudad de Oviedo».

Espacios para todos

Los planes municipales pasan por la creación de espacios para que cualquier agrupación, previa petición, pueda reunir y preparar allí sus actuaciones. Habilitarán también espacios para desarrollar residencias artísticas donde puedan acudir autores de otros puntos de España o del extranjero y que junto a expertos locales puedan enriquecerse mutuamente y realizar acciones artísticas conjuntas.

Inspirado en Europa

El equipo de gobierno se ha inspirado para este proyecto en instalaciones que ya existen a lo largo de la Unión Europea. Dos de sus referencias son la Casa da Música de Oporto y la Cité de la Musique de París. El objetivo final es conformar un espacio «donde converjan todas las disciplinas que hay en la ciudad», desde la música, «hasta otra cualquier expresión cultural consolidada o emergente», añade Cuesta.

El edil pone de relieve que el estudio que realizará la asistencia técnica es «sinónimo de innovación y sostenibilidad» y que ha sido autor de varios de los proyectos arquitectónicos más relevantes de España en los últimos 20 años así como merecedor de numerosos premios internacionales. «Su trabajo encaja plenamente con la filosofía de una actuación que pretende reforzar la identidad de Oviedo como ciudad musical y las artes, consolidando la estrategia en torno a la que se está construyendo el proyecto con el que se pretende optar a la capitalidad cultural en 2031», dice el edil.

Entre los trabajos más recientes de este estudio figura la nueva estación de Chamartín, una inversión de 540 millones de euros que permitirá duplicar el espacio para los viajeros, ampliar a doce las vías de alta velocidad y remodelar el exterior. El proyecto ganó en los International Architecture Awards 2024. También han diseñado el nuevo hub del Puerto de Barcelona, situado en una posición estratégica entre la ciudad, el puerto y la montaña de Montjuïc, que se convertirá en un nuevo elemento de conexión entre estos tres ámbitos. A nivel local, son también responsables del diseño de la nueva estación intermodal de Gijón, que dará respuesta a las necesidades de Adif y a las demandas del Ayuntamiento. Ahora, sumarán la Casa de las Artes.