Chucho Valdés, magistral en el Campoamor
Con todo el papel vendido en el Campoamor, el ciclo Vetusta Jazz arrancó ayer con el pianista Chucho Valdés y su "Royal Quartet" en una magistral lección de jazz, jazz latin y ritmos afro-cubanos interpretados con la eficacia y la maestría propias de esta leyenda viva con sesenta años sobre los escenarios. El piano y las percursiones (Jr. Vizcaíno a la percusión, y Horacio "el Negro" a la batería, además de José A. Gola al bajo) fueron los reyes de la noche, en la que la sombra legendaria de su padre, Bebo Valdés, se dejó también notar. En la fotografía, Chucho Valdés, a la izquierda, con su cuarteto.
