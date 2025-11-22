Depilación láser con la segunda sesión al 50%

Láser Oviedo vuelve a convertirse en uno de los protagonistas del Black Friday con una promoción pensada para quienes desean iniciar o continuar su tratamiento de depilación láser con un ahorro real. Este año, el centro lanza una oferta sencilla y muy atractiva: compra dos sesiones iguales de tus zonas sueltas o packs favoritos, aplica el código BLACK25 en la tienda online y consigue la segunda al 50%. La promoción es válida hasta el 30 de noviembre y sólo a través de la web del centro. Las dos sesiones son para una persona, y las puedes disfrutar hasta el 30 de abril de 2026.

La campaña permite elegir entre zonas individuales –axilas, ingles, labio superior, piernas o espalda– o packs combinados, lo que facilita adaptar el descuento a cualquier objetivo estético. Desde el centro subrayan que se trata de una oportunidad ideal tanto para clientes habituales que quieren avanzar en su plan, como para quienes desean probar el láser por primera vez con una tecnología eficaz y segura.

Láser Oviedo se ha consolidado como un referente en la ciudad gracias a su láser de diodo de alta potencia, capaz de actuar con precisión sobre el folículo piloso y apto para distintos fototipos. Antes de iniciar cualquier tratamiento, el equipo realiza una valoración personalizada para ajustar parámetros, resolver dudas y garantizar una experiencia adaptada a cada persona.

Uno de los puntos diferenciales del centro es la comodidad del tratamiento: la tecnología incorpora un sistema de enfriamiento que reduce la sensación térmica y hace las sesiones más llevaderas, algo muy valorado por los usuarios. Además, la personalización del plan de sesiones permite optimizar los resultados y avanzar de forma progresiva y homogénea.

El Black Friday es también la época perfecta para comenzar la depilación láser, ya que el invierno facilita cumplir con las recomendaciones habituales en cuanto a exposición solar y periodicidad.

La promoción se puede activar ya en la tienda online de Láser Oviedo. Solo hay que seleccionar las dos sesiones deseadas y aplicar el código BLACK25 antes de finalizar la compra. Una oportunidad para dar el paso y empezar 2026 con un tratamiento cómodo, eficaz y duradero.