Black Friday

Depilación láser con la segunda sesión al 50%

Una de las cabinas de Láser Oviedo. | Pablo Solares

Elena Casero

Oviedo

Láser Oviedo vuelve a convertirse en uno de los protagonistas del Black Friday con una promoción pensada para quienes desean iniciar o continuar su tratamiento de depilación láser con un ahorro real. Este año, el centro lanza una oferta sencilla y muy atractiva: compra dos sesiones iguales de tus zonas sueltas o packs favoritos, aplica el código BLACK25 en la tienda online y consigue la segunda al 50%. La promoción es válida hasta el 30 de noviembre y sólo a través de la web del centro. Las dos sesiones son para una persona, y las puedes disfrutar hasta el 30 de abril de 2026.

La campaña permite elegir entre zonas individuales –axilas, ingles, labio superior, piernas o espalda– o packs combinados, lo que facilita adaptar el descuento a cualquier objetivo estético. Desde el centro subrayan que se trata de una oportunidad ideal tanto para clientes habituales que quieren avanzar en su plan, como para quienes desean probar el láser por primera vez con una tecnología eficaz y segura.

Láser Oviedo se ha consolidado como un referente en la ciudad gracias a su láser de diodo de alta potencia, capaz de actuar con precisión sobre el folículo piloso y apto para distintos fototipos. Antes de iniciar cualquier tratamiento, el equipo realiza una valoración personalizada para ajustar parámetros, resolver dudas y garantizar una experiencia adaptada a cada persona.

Uno de los puntos diferenciales del centro es la comodidad del tratamiento: la tecnología incorpora un sistema de enfriamiento que reduce la sensación térmica y hace las sesiones más llevaderas, algo muy valorado por los usuarios. Además, la personalización del plan de sesiones permite optimizar los resultados y avanzar de forma progresiva y homogénea.

El Black Friday es también la época perfecta para comenzar la depilación láser, ya que el invierno facilita cumplir con las recomendaciones habituales en cuanto a exposición solar y periodicidad.

La promoción se puede activar ya en la tienda online de Láser Oviedo. Solo hay que seleccionar las dos sesiones deseadas y aplicar el código BLACK25 antes de finalizar la compra. Una oportunidad para dar el paso y empezar 2026 con un tratamiento cómodo, eficaz y duradero.

Las mejores recetas para combatir el frío se disfrutan en Teatinos hasta el domingo 30

El antiguo convento de Santa Clara encara la fase final de su millonaria obra: los funcionarios de la Agencia Tributaria volverán dentro de un año a la sede

Alarma en la zona rural de Oviedo: Un incendio provocado por las brasas de una chimenea arrasa una casa en Casielles

Paz y tragedia en la propuesta semanal de la Orquesta del Principado

Franco Bianchini experto en las candidaturas a capitales europeas de la cultura: «Oviedo debería reflexionar sobre qué puede hacer por el sector cultural español»

El mejor postre de Asturias, según la guía Michelín, se come en un céntrico restaurante en el casco histórico: "Un trampantojo de una cuchara de miel encapsulada"

