La exitosa muestra de moda asturiana en el Museo de Bellas Artes amplía su estancia: esta es la nueva fecha de clausura

La semana de la Pasarela Campoamor se extiende hasta el día 15 debido al éxito de público para ver la fusión de los diseños y el arte

El desfile en el Bellas Artes.

El desfile en el Bellas Artes.

Ver galería

Museo de Bellas Artes, sala 19 Desfile final de la Pasaela Campoamor. / Mario Canteli

Rosalía Agudín

La moda asturiana ha entrado en el Museo de Bellas Artes de Asturias con sumo éxito. La muestra que combina los diseños con los cuadros se alargará hasta el 15 de diciembre dando una nueva oportunidad al público para ver el encuentro en el que los diseños y el arte han dialogado durante toda la semana en un escenario excepcional, según anunció el conservador Gabino Busto Hevia. La pinacoteca acogió este sábado un desfile en el que participaron los diseñadores Fely Campo, María Lafuente, Annaiss Yucra, Ultrammar y Elisabetta Franchi que ha sido traída en exclusiva en Asturias por Pikara.

Mientras tanto, la cuenta atrás para el gran día ha comenzado. Pasarela Campoamor se celebrará la tarde del 18 de diciembre y cuatro serán los diseñadores protagonistas de esta cita. 350 metros de distancia separan al teatro Campoamor del showroom de Celia B, la diseñadora ovetense que el año pasado fue distinguida en esta cita y en esta ocasión mostrará su colorida colección.

También nació en la capital asturiana Alfonso Pérez, director creativo de la marca Ángel Schlesser, que será distinguido dentro de un mes en el teatro Campoamor. Continuado por el norte, la vasca Isabel Zapardiez traerá una colección realizada exclusivamente para nosotros. Completará el cartel la famosísima Yolancris.

