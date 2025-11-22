La exitosa muestra de moda asturiana en el Museo de Bellas Artes amplía su estancia: esta es la nueva fecha de clausura
La semana de la Pasarela Campoamor se extiende hasta el día 15 debido al éxito de público para ver la fusión de los diseños y el arte
La moda asturiana ha entrado en el Museo de Bellas Artes de Asturias con sumo éxito. La muestra que combina los diseños con los cuadros se alargará hasta el 15 de diciembre dando una nueva oportunidad al público para ver el encuentro en el que los diseños y el arte han dialogado durante toda la semana en un escenario excepcional, según anunció el conservador Gabino Busto Hevia. La pinacoteca acogió este sábado un desfile en el que participaron los diseñadores Fely Campo, María Lafuente, Annaiss Yucra, Ultrammar y Elisabetta Franchi que ha sido traída en exclusiva en Asturias por Pikara.
Mientras tanto, la cuenta atrás para el gran día ha comenzado. Pasarela Campoamor se celebrará la tarde del 18 de diciembre y cuatro serán los diseñadores protagonistas de esta cita. 350 metros de distancia separan al teatro Campoamor del showroom de Celia B, la diseñadora ovetense que el año pasado fue distinguida en esta cita y en esta ocasión mostrará su colorida colección.
También nació en la capital asturiana Alfonso Pérez, director creativo de la marca Ángel Schlesser, que será distinguido dentro de un mes en el teatro Campoamor. Continuado por el norte, la vasca Isabel Zapardiez traerá una colección realizada exclusivamente para nosotros. Completará el cartel la famosísima Yolancris.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse