Las graves deficiencias del campo de fútbol de Olloniego: "Hay riesgo tanto para el público como para los jugadores"
La falta de redes de seguridad, accesos no adaptados y el peligro del forjado son algunas de las deficiencias que presentan las instalaciones
El campo de fútbol Lolo Rodríguez de Fumea, en Olloniego, presenta "graves deficiencias". "Algunas de ellas con riesgo tanto para el público como para los propios jugadores, incluso para el tráfico, ya que no hay redes que impidan la salida de balones hacia la calzada de la muy cercana autovía A-66”.
Así lo explicó este sábado la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara a través de una nota de prensa en la que recordó que las instalaciones "no cuentan con accesos no adaptados para personas con movilidad reducida” y ha pedido tomar medidas por el "peligro que supone el forjado que dejó la excavación para la fallida ampliación de las gradas".
También, añade, se han detectado "problemas en actuaciones recientes financiadas con presupuesto del consejo de distrito, como la instalación de una nueva puerta de acceso demasiado estrecha para permitir la entrada de vehículos de mantenimiento o de emergencias, o un remate metálico peligroso en la cubierta del polideportivo anexo".
“Mientras el equipo de gobierno local presume del nombramiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026, muchas instalaciones municipales no reúnen condiciones adecuadas para la práctica deportiva”, denunció.
Es por ello que ha registrado ante la comisión plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos una serie de preguntas dirigidas al equipo de gobierno municipal para conocer en qué fase administrativa se encuentra el proyecto de mejora, en cuánto se estima la inversión necesaria, cuáles son las causas del retraso en el inicio de las actuaciones y si existe un cronograma claro con fechas de inicio y finalización de las obras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse