Las graves deficiencias del campo de fútbol de Olloniego: "Hay riesgo tanto para el público como para los jugadores"

La falta de redes de seguridad, accesos no adaptados y el peligro del forjado son algunas de las deficiencias que presentan las instalaciones

El campo de fútbol de Fumea.

El campo de fútbol de Fumea. / LNE

Rosalía Agudín

El campo de fútbol Lolo Rodríguez de Fumea, en Olloniego, presenta "graves deficiencias". "Algunas de ellas con riesgo tanto para el público como para los propios jugadores, incluso para el tráfico, ya que no hay redes que impidan la salida de balones hacia la calzada de la muy cercana autovía A-66”.

Así lo explicó este sábado la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara a través de una nota de prensa en la que recordó que las instalaciones "no cuentan con accesos no adaptados para personas con movilidad reducida” y ha pedido tomar medidas por el "peligro que supone el forjado que dejó la excavación para la fallida ampliación de las gradas".

También, añade, se han detectado "problemas en actuaciones recientes financiadas con presupuesto del consejo de distrito, como la instalación de una nueva puerta de acceso demasiado estrecha para permitir la entrada de vehículos de mantenimiento o de emergencias, o un remate metálico peligroso en la cubierta del polideportivo anexo".

“Mientras el equipo de gobierno local presume del nombramiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026, muchas instalaciones municipales no reúnen condiciones adecuadas para la práctica deportiva”, denunció.

Es por ello que ha registrado ante la comisión plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos una serie de preguntas dirigidas al equipo de gobierno municipal para conocer en qué fase administrativa se encuentra el proyecto de mejora, en cuánto se estima la inversión necesaria, cuáles son las causas del retraso en el inicio de las actuaciones y si existe un cronograma claro con fechas de inicio y finalización de las obras.

TEMAS

