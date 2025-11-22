Las mejores recetas para combatir el frío se disfrutan en Teatinos hasta el domingo 30

El Bodegón de Teatinos, uno de los templos gastronómicos más reconocidos de Oviedo desde su apertura en 1955, vuelve a convocar a los amantes del buen comer con la IX Folixa del Pote Asturianu, unas jornadas que comenzaron el pasado 13 de noviembre y que se prolongarán hasta el domingo 30, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario gastronómico otoñal.

El establecimiento, fiel a su esencia tradicional y a su dedicación por mantener vivas las recetas más emblemáticas de la cocina asturiana, ofrece para esta ocasión un menú contundente, generoso y muy propio de estas fechas, cuando el frío arrecia y los platos de cuchara vuelven a ocupar el lugar protagonista en la mesa. La propuesta incluye pote asturianu con su compangu, media ración de callos caseros con patatas fritas, arroz con leche, media botella de Marqués de Riscal, agua y pan, todo ello por 32 euros, un precio que lo convierte en una opción tan accesible como irresistible.

Interior de El Bodegón de Teatinos. / Julián Rus

Los callos del Bodegón de Teatinos, que han hecho historia en la ciudad, son uno de los grandes reclamos del menú. Elaborados de forma casera, con horas de cocción lenta, mimo y un punto exacto de picante, representan la esencia de un plato que, año tras año, atrae tanto a los más fieles como a nuevos comensales que descubren por primera vez una de las recetas más celebradas del local. A ellos se suma un pote asturiano lleno de sabor, con su compangu abundante y bien afinado, que demuestra por qué la cocina tradicional sigue siendo un refugio seguro cuando bajan las temperaturas.

Estas jornadas se presentan, además, en el momento perfecto. Con noviembre encarando su recta final y el invierno a las puertas, el cuerpo empieza a pedir platos calientes, nutritivos y reconfortantes. Asturias, tierra de guisos y fogones que laten al ritmo de la estacionalidad, convierte estas semanas en el escenario ideal para recuperar sabores de siempre. El pote, los callos y el arroz con leche que ofrecen en El Bodegón de Teatinos se convierten así en una suerte de ritual culinario para sobrellevar los primeros fríos y disfrutar del tiempo en torno a la mesa.

En este contexto, el afamado establecimiento hostelero ovetense destaca no solo por su propuesta gastronómica, sino también por su trayectoria y la confianza que ha generado en varias generaciones de ovetenses. Su cocina, basada en productos de calidad y proveedores de proximidad, y su ambiente de sidrería clásica con identidad propia, lo han convertido en un referente del barrio de Teatinos y en una parada obligada para quienes buscan autenticidad en cada plato.

Terraza de El Bodegón de Teatinos. / Julián Rus

Las jornadas de la IX Folixa del Pote Asturianu son, por tanto, una invitación a degustar la cocina de siempre en su versión más honesta. un homenaje a los platos de cuchara que han acompañado a las familias asturianas durante décadas, y una oportunidad de disfrutar de una comida completa, sabrosa y servida en el marco de un establecimiento con historia.

Quienes deseen disfrutar de esta propuesta pueden reservar mesa en el 985 28 00 74 o consultar más información en www.elbodegondeteatinos.es. Las plazas suelen agotarse en los últimos días, una señal inequívoca de que, cuando llega el frío, no hay nada como un buen pote y unos callos caseros para entrar en calor.