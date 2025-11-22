Unas obras obligan a cambiar la parada de bus de los TUA en Parque Principado a días del Black Friday: este es el lugar donde pararán los autobuses de Oviedo

La parada de los Transportes Unidos de Asturias (TUA) de Parque Principado se trasladará a partir del domingo por culpa de unas obras que se acometerán en la zona del parking afectando a los autobuses procedentes de Oviedo. Así lo informaron fuentes de la empresa quienes detallaron que las líneas H y D se cogerán de forma provisional a la altura de la rotonda de la gasolinera. "Con motivos de los trabajos a realizar en el centro comercial y hasta nuevo aviso, se suprime el apeadero".

El cambio se espera que dure un día. "Está previsto que los trabajos finalicen el lunes", destacaron las mismas fuentes. Después, volverá a funcionar el apeadero ubicada a unos pocos metros de la puerta principal de Parque Principado y es utilizada a diario con cientos de personas. Esta semana tendrá lugar el Black Friday.

Los TUA, a pesar de ser los autobuses del concejo de Oviedo, llegan a varios puntos del concejo vecino facilitando la movilidad tanto de los vecinos de Siero como los de la capital asturiana.