Oviedo Redondo celebra su tradicional y rica cita del otoño

«No hay nada mejor para quitar este frío del cuerpo», esas fueron las primeras palabras de Ramón Pulido, vecino del Antiguo, justo después de ser uno de los primeros en recoger un cucurucho con castañas calientes. El olor de este fruto seco conquistó el casco viejo ovetense, un aroma que sirvió como reclamo para que centenares de vecinos –en la imagen– se acercasen a disfrutar del amagüestu que organizó la Asociación Vecinal Oviedo Redondo en la Plaza Daoíz y Velarde.