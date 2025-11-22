Oviedo Redondo celebra su tradicional y rica cita del otoño
«No hay nada mejor para quitar este frío del cuerpo», esas fueron las primeras palabras de Ramón Pulido, vecino del Antiguo, justo después de ser uno de los primeros en recoger un cucurucho con castañas calientes. El olor de este fruto seco conquistó el casco viejo ovetense, un aroma que sirvió como reclamo para que centenares de vecinos –en la imagen– se acercasen a disfrutar del amagüestu que organizó la Asociación Vecinal Oviedo Redondo en la Plaza Daoíz y Velarde.
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
Alarma en la zona rural de Oviedo: un incendio provocado por las brasas de una chimenea arrasa una casa en Casielles
El proyecto para que Oviedo se convierta en Capital Europea de la Cultura provoca un consenso político entre PSOE y PP que arropan la singularidad de la propuesta
Depilación láser con la segunda sesión al 50%
Contenido patrocinado por Láser Oviedo