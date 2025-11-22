El proyecto para que Oviedo se convierta en Capital Europea de la Cultura provoca un consenso político entre PSOE y PP que arropan la singularidad de la propuesta

Asturias acepta el desafío de llevar a buen puerto la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. Y lo hace con dos cimientos esenciales y robustos: el consenso logrado en el terreno social y política y la fuerza de una propuesta de extraordinaria singularidad desde la pluralidad. Así quedó de manifiesto durante el coloquio "Europa ante el reto de la cultura" que acogió el Club LA NUEVA ESPAÑA con Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE y Susana Solís, eurodiputada del PP, moderados por Chus Neira, periodista de este diario.

Un consenso que Fernández ensalzó por ser "inédito en la reciente historia de Asturias". La cultura europea, recordó, "es un activo que no siempre vemos fácilmente. La candidatura debe recoger ese acervo y ese consenso. Y la sociedad debe acompañar esa puesta en valor de unos valores europeos y democráticos, que no son siempre lo mismo. Debemos combatir por ellos sin olvidar que Europa fue fuente de autoritarismos y holocaustos".

Solís habló de una defensa de "Europa en estado puro. La única alternativa al conflicto es el consenso como ocurre en Asturias. Y ese es un valor enorme a la hora de juzgar la candidatura".

Fernández defendió la existencia de "disputas políticas, lícitas, pero teniendo un espacio compartido y un respeto mutuo". Solís fue tajante: "Hay que cuidar la democracia, la dignidad, la libertad, la separación de poderes. No somos una isla. Somos una tierra afable". Insistió: "De consensos, y muy cuidadosa con los grandes contrapesos de la democracia". Advirtió que hay otras candidaturas "muy sólidas" y destacó el germen de "algo transformador que redundará en el bienestar de Asturias". Punto importante: "El potencial económico de algo transversal que cohesiona y une". Fernández insistió en que "la idea de Europa es la base de la cultura compartida. Una dosis de estudio de otras culturas nos haría ser más conscientes del acervo europeo".

Concejales del equipo de Gobierno ovetense y de la oposición tomaron la palabra para dar su punto de vista. Gaspar Llamazares, de IU, destacó que se trata de un proyecto de Oviedo y Asturias "con grandes virtudes en sus primeros procesos, con participación de los sectores culturales, de los territorios y de la política. Pero su gran virtud es que es una candidatura de Oviedo para Asturias, no es localista. Esa actitud abierta es un valor importante de la creatividad. Uno de los grandes retos es cómo se inserta la cultura analógica en la digital y cómo se da protagonismo a los creadores jóvenes".

Javier Vallina, del PSOE, señaló que "al principio ni siquiera calibrábamos la profundidad de la idea. La cultura es una realidad de la que quizá no somos conscientes, incluso lo derivamos a veces hacia lo económico y la utilidad que puede tener, pero está demostrando una capacidad tremenda para tejer puntos de conexión a nivel local y regional y profundizar en ellos. Y la capacidad para reflexionar qué somos como asturianos más allá del lugar común en un contexto global. La potencialidad de la candidatura está por explorar, fijaos lo que os digo. El potencial transformador puede ser enorme. Es una cuestión que tenemos pendiente como comunidad".

Leticia Álvarez, concejala de economía, destacó que la capitalidad es "una apuesta de ciudad importante. Nos estamos dejando la piel. Y va a ser un reconocimiento que beneficiará a toda Asturias. El consenso logrado en Oviedo es un modelo a seguir. Va a cambiar muchas cosas en el municipio".

Nacho Cuesta, segundo teniente de alcalde, insistió en que el proyecto es "una extraordinaria oportunidad. La cultura en un sentido amplio es un elemento vertebrador de la identidad colectiva y un motor económico y social de primer orden. Para ser un éxito, el proyecto debe trascender del ámbito de la ciudad y de ámbito de la cultura, y es el enfoque de los impulsores del proyecto". Cuatro claves: "Participación, sostenibilidad, innovación y cohesión".