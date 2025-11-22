Queipo pide a los jóvenes del PP «compromiso y entrega»
El líder de los populares dice que las políticas de vivienda «son absolutamente nucleares»
El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, pidió en la jornada de ayer a los miembros de Nuevas Generaciones «compromiso, entrega y coherencia». «Somos un partido de valores, y eso nunca lo debemos de olvidar», destacó durante las jornadas formativas bajo el título «Escuela Ciudad de Oviedo», que dieron comienzo ayer en el hotel Exe. El diputado participó en un diálogo moderado por el secretario general de Nuevas Generaciones de Asturias, Gonzalo Otero, y a lo largo de su intervención destacó que las políticas de vivienda «son absolutamente nucleares e importantísimas». «Presentaremos la batalla», anunció para, a renglón seguido, subrayar que apostará por la colaboración público-privada para la construcción de nuevos edificios. «Los empresarios son los que tienen que hacerlos». También calificó de «inercial» el gobierno de Adrián Barbón porque se mueve por el «impulso que otro le dio». «No tiene vida propia, no tiene proyectos e intenta disimular que tiene un proyecto para Asturias». Otro de los temas tratados fue su paso como afiliado de Nuevas Generaciones de Oviedo y a la sesión acudió la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul.
