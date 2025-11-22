El rico olor de las castañas asadas invadirá la calle Gascona: se asará una tonelada
El bulevar de la sidra acogerá este domingo la tradicional cita del otoño ovetense
Es una de las citas más esperadas del otoño. La calle Gascona celebrará este domingo, desde las 12 hasta las 14.30 horas, su tradicional amagüestu. El asado de la tonelada de castañas arrancará a primera hora de la mañana para que todo esté a punto al mediodía para la degustación por parte de los clientes. También se servirán mil litros de sidra dulce. Un vaso junto a un cucurucho tendrá un coste de seis euros.
La jornada estará acompañada por la música de la Charanga Élite, que recorrerá Gascona animando el ambiente con ritmos festivos y muy populares. A ello se sumará la presencia de gigantes y cabezudos, uno de los elementos más queridos por los niños y un guiño a las celebraciones tradicionales asturianas.
Además, los más pequeños podrán participar en talleres infantiles de mayado, una actividad que acerca de forma práctica el proceso de elaborar la sidra dulce y que cada año se convierte en uno de los grandes reclamos del Amagüestu.
Esta es una de las citas más multitudinarias de la calle gascona, después de la preba de la sidra.
