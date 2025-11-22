Solidaridad para las misiones claretianas a lo largo del mundo
El tempolo del Corazón de María acoge hasta el 3 de diciembre un rastrillo con donaciones de empresas y de los fieles
Todo está medido hasta el mínimo detalle y colocado con suma delicadeza para llamar la atención de los clientes, que con sus aportaciones ayudarán a las misiones de las Hermanas Claretianas a lo largo del mundo. La parroquia del Corazón de María acoge el tradicional rastrillo solidario que llevan celebrándose desde hace cuarenta años en los bajos de la iglesia y que surgió de la mano de Elvira Fernández Ayala. "El año pasado todo el dinero fue para un proyecto que tienen en Cuba de comedores para ancianos", cuenta Isabel Conde. Para esta ocasión aún no saben qué proyecto será el beneficiado y el trabajo alrededor de esta acción comenzó hace dos semanas.
Los miembros del céntrico templo informaron a las diferentes empresas y fieles de la iniciativa y todos donaron para sacar el máximo dinero posible. "Hay gente que paga más del precio que ponemos en la etiqueta", añadieron las voluntarias que hasta el 3 de diciembre se irán turnando para abrir todos los días desde las 12 hasta las 14 horas y de seis a nueve de la tarde. "Siempre hay tres personas fijas y una de ellas está en la caja y el resto estos con la gente que siempre responde muy bien", añadió Keka Álvarez.
