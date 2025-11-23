Arde de madrugada una casa abandonada y okupada de la zona este de Oviedo: en el interior vivía una familia con un niño de 3 años

Incendio en una casa abandonada y okupada. Esto fue lo que ocurrió a las 3.45 horas de este domingo en un inmueble ubicado a la altura del número 168 de la calle Tenderina Baja. Una vía muy transitada pero a esas horas de la noche, el tráfico y el tránsito de peatones es a cuentagotas. Fue una patrulla de la Policía Local, cuyos agentes se encontraban de servicio, cuando vieron que había llamas en la habitación. De inmediato, dieron aviso a la centralita y se encontraron con que en la vivienda residía una familia con un niño de tres años. No resultaron heridos, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

El fuego fue provocado por una vela. Las llamas invadieron gran parte este edificio de dos plantas y que en su bajo albergó en tiempos pasados la carnicería especializada en carnes de potro, lechal y cordero. Parte de los huecos de las ventanas del piso más bajo se encuentran tapiadas para evitar el acceso de los okupas, pero siguen colocadas la mayoría de las estructuras de madera que presentan graves daños. Además, el tejado tiene maleza y la fachada presenta desperfectos.

La casa tras el incendio. / Bomberos Oviedo

Los bomberos pusieron en marcha el dispositivo nada más recibir el aviso. Diez funcionaros municipales se trasladaron en cuatro vehículos y no tardaron llegar. Tan solo hay una distancia de 350 metros desde la base de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), en Rubín, de la casa incendiada. Sin embargo, poco pudieron hacer ante el gran avance de las llamas. "El incendio se encontraba en una fase avanzada", añadieron fuentes cercanas al caso.

Había una densa de humo que se podía ver a distancia, alguna de las chispas ya había saltado a la acera y las llamas destrozaban todo lo que se encontraban por su paso. Para la extinción fue necesario desplegar varias mangueras de agua. El fuego afectó, sobre todo, al interior de inmueble y también dejó daños en la fachada. Parte de ella ha acabado teñida de negro. Para facilitar la labor de los bomberos, parte de la calle fue cortada al tráfico y los agentes de la Policía Local se encargaron de regular la circulación para que no hubiese ningún problema mayor.

De igual forma, los funcionarios dieron aviso a Servicios Sociales para que analicen el caso de esta familia que residía con un menor en esta casa abandonada.

Segundo incendio

Este es el segundo incendio de relieve que se produce en Oviedo en menos de dos días. El primero tuvo lugar la tarde del viernes cuando ardió por complejo una casa ubicada en Casielles (Las Caldas). En esta ocasión, no hubo que lamentar heridos porque el matrimonio se encontraba de viaje. Cuando circulaban por Corvera, fueron avisados de lo ocurrido.