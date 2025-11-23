La guardia suiza del Vaticano, distinguida en Oviedo

La Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas del Principado de Asturias celebró este sábado en el hotel Regente la gala policial internacional. Un acto en el que fue distinguido con la Cruz de Oro al Mérito Deportivo el coronel Fernando Sánchez Pérez, jefe del IV Tercio Alejandro Farnesio de la Legión. La imposición de la distinción fue realizada por el presidente de la entidad regional, Javier Iglesias, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. También fueron distinguidos varios miembros de la Guardia Suiza Pontificia del Vaticano, que recibieron uno de los galardones honoríficos. Otras distinciones fueron para la asociación nacional de Protección Civil, la asociación de Víctimas del Terrorismo por la Paz, la organización de Derechos Humanos e Intervención Policial y Militar y el grupo de Rescate Subacuático.