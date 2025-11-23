IU pide la actualización de las líneas de autobús de Oviedo: estas son sus propuestas

IU–Convocatoria por Oviedo insta al equipo de gobierno a que inicie de "manera inmediata un proceso de negociación para la actualización del transporte público en el concejo, una de las principales asignaturas pendientes del actual Plan de Movilidad". "Nuestro grupo considera que dicho plan presenta una carencia estructural: la falta de adecuación a las nuevas demandas de movilidad de la ciudadanía", criticó el portavoz, Gaspar Llamazares.

En particular, el edil subraya la necesidad de "mejorar la comunicación entre los barrios" y sus conexiones con los principales centros de trabajo y estudio. “La realidad diaria demuestra que el sistema actual no responde a las necesidades de miles de vecinos y vecinas”.

Como ejemplo citó las situaciones de colapso en las líneas de autobús de La Florida, así como los problemas detectados en Colloto, Latores y otros barrios del concejo, que ponen "de manifiesto la urgencia de una revisión profunda del servicio". "A ello se suman las dificultades de conexión con los campus universitarios, el HUCA y la zona rural, donde los déficits de frecuencia y cobertura afectan de manera especialmente acusada".