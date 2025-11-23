El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los "camellos" se encuentran más cómodos en la ciudad
Potentes coches con lunas tintadas a cualquier hora y un ir y venir de personas conforman el paisaje en una zona que los residentes quieren proteger de los traficantes
Cunde la alarma vecinal en la zona este de Oviedo por el temor a «una nueva ruta» en la venta de droga en el triángulo entre Ventanielles, la Tenderina y Rayo-Mercadín . «Toda la zona está llena de recovecos, que son el escenario ideal para que se muevan este tipo de traficantes. Cada vez se ven más coches con las lunas tintadas y de gran cilindrada, tanto de día como de noche», coinciden varios vecinos, que piden mantener el anonimato para evitar posibles represalias.
Los últimos sucesos en la zona del Rayo, donde fue hallado muerto un joven semanas atrás, han elevado las cotas de preocupación del vecindario. «No se cortan, ya vienen a hacer sus trapicheos a plena luz del día», afirma uno de los vecinos. La combinación de casas en ruina, idóneas para la ocupación, caminos rurales con poco tránsito de día y escasa o nula iluminación por las noches y su proximidad a los barrios hasta donde se acercan los potenciales compradores o directamente población toxicómana configuran la ecuación temida por los vecinos. No quieren que el triángulo que forman la zona baja de Ventanielles y la Tenderina y los caminos en torno a la calle del Rayo se convierta en uno de los mayores focos de droga de la periferia de Oviedo.
Basta con dar una vuelta por las viviendas unifamiliares del entorno de Mercadín y Rayo, casi todas provistas con cámaras de seguridad o con muros coronados de cristales rotos, para comprobar la inquietud y la inseguridad vecinal en aumento. «Es muy triste que no puedas estar tranquilo ni en tu casa, ya notas que pasan coches incluso a altas hora de la noche, muchas veces se despistan porque no deben conocer bien la zona y el trasiego es continuo», asegura uno de los vecinos, que apunta la conveniencia de una mayor presencia y control policial en la zona este de Oviedo «para evitar que se asiente como epicentro de la venta de droga» o como zona de operaciones de bandas «como las que ya han sido detectadas en Gijón».
La proliferación de casas en ruina en la Tenderina Baja, Mercadín y Rayo, muchas de ellas propiedad de constructoras que, o bien quebraron en la anterior «crisis del ladrillo» o que están a la espera de desarrollos urbanísticos, tampoco contribuye a la seguridad del lugar. «Algunas casas se han convertido de un tiempo a esta parte en picaderos de droga o en vertederos de basura, con el potencial de riesgo de incendio que ello acarrea», coinciden varios vecinos. En alguna de las casas okupadas, que está pendiente de derribo, incluso habitan menores sin escolarizar, según afirman esos mismos vecinos. «Si no intervienen las instituciones, esos niños de hoy serán zombis mañana. ¿Qué futuro les espera en ese entorno, sin la mínima atención? Ninguno», concluye uno de los vecinos, que asegura haber puesto estos hechos en conocimiento de distintas instancias públicas.
