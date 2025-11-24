La Asociación de Vecinos de La Florida denuncian la "saturación" del transporte público urbano de Oviedo
"Es el primer obstáculo para la movilidad de nuestro barrio, empujando a los vecinos al uso del vehículo privado y empeorando la circulación general", señalan sus representantes
La Asociación de Vecinos de La Florida denunció la situación de las líneas de bus urbano que dan servicio al barrio. Aseguran que las rutas E y F están "saturadas", hasta tal punto que, en ocasiones, hay gente que no puede subirse y queda "en tierra". Destacan que el estado de este servicio, en determinados horarios, es "insostenible" desde el año pasado y manifiestan que el Ayuntamiento es consciente porque los datos que manejan salen de informes municipales.
Entre 2019 y 2024, la línea E del autobús urbano ha registrado un aumento cercano al 26% en el número de pasajeros, alcanzando más de 2.080.000 usuarios en 2024, mientras que la línea F ha experimentado un crecimiento aún mayor, del 47%, con más de 1.300.000 usuarios en el mismo año. La respuesta ante estos datos fue nula; los vecinos de La Florida aseguran que no hubo ningún cambio pese a ser conscientes del crecimiento.
"La saturación del transporte público es el primer obstáculo para la movilidad de nuestro barrio, empujando a los vecinos al uso del vehículo privado y empeorando la circulación general", apuntó la Asociación de Vecinos de La Florida. Consideran que la solución debe ser "inmediata" y señalan que, mientras el Ayuntamiento trabaja en un Plan de Movilidad Sostenible, "el servicio continúa deteriorándose gravemente".
