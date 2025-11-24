Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cineasta Marc Cistaré presenta en Oviedo su primera novela, "Rojo"

Marc Cistaré presentó ayer al mediodía, en la librería ovetense Matadero Uno, "Rojo" (Editorial Grijalbo) y lo hizo en compañía del cineasta y escritor ovetense Tom Fernández y la periodista y escritora langreana Aitana Castaño. Cistaré, guionista de series tan populares como "Los hombres de Paco" o "Vis a vis", ha dado el salto a la novela histórica con un libro en tono de tragicomedia cuyo argumento transcurre durante la posguerra española. El protagonista de "Rojo" se llama Conrado Rojo Rojo y ha logrado mantenerse a salvo durante la Guerra Civil, en un puesto administrativo del bando nacional. Al acabar la contienda, deberá empezar a trabajar en un campo de prisioneros donde cumplen condena los perdedores republicanos. Ese es el punto de arranque de "Rojo", que ayer, en su presentación en Oviedo congregó a numeroso público.

