El cineasta Marc Cistaré presenta en Oviedo su primera novela, "Rojo"
Marc Cistaré presentó ayer al mediodía, en la librería ovetense Matadero Uno, "Rojo" (Editorial Grijalbo) y lo hizo en compañía del cineasta y escritor ovetense Tom Fernández y la periodista y escritora langreana Aitana Castaño. Cistaré, guionista de series tan populares como "Los hombres de Paco" o "Vis a vis", ha dado el salto a la novela histórica con un libro en tono de tragicomedia cuyo argumento transcurre durante la posguerra española. El protagonista de "Rojo" se llama Conrado Rojo Rojo y ha logrado mantenerse a salvo durante la Guerra Civil, en un puesto administrativo del bando nacional. Al acabar la contienda, deberá empezar a trabajar en un campo de prisioneros donde cumplen condena los perdedores republicanos. Ese es el punto de arranque de "Rojo", que ayer, en su presentación en Oviedo congregó a numeroso público.
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas