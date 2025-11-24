El cineasta Marc Cistaré presenta en Oviedo su primera novela, "Rojo"

Marc Cistaré presentó ayer al mediodía, en la librería ovetense Matadero Uno, "Rojo" (Editorial Grijalbo) y lo hizo en compañía del cineasta y escritor ovetense Tom Fernández y la periodista y escritora langreana Aitana Castaño. Cistaré, guionista de series tan populares como "Los hombres de Paco" o "Vis a vis", ha dado el salto a la novela histórica con un libro en tono de tragicomedia cuyo argumento transcurre durante la posguerra española. El protagonista de "Rojo" se llama Conrado Rojo Rojo y ha logrado mantenerse a salvo durante la Guerra Civil, en un puesto administrativo del bando nacional. Al acabar la contienda, deberá empezar a trabajar en un campo de prisioneros donde cumplen condena los perdedores republicanos. Ese es el punto de arranque de "Rojo", que ayer, en su presentación en Oviedo congregó a numeroso público.