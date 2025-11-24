Gascona asa a fuego lento una tonelada de castañas: así fue la exitosa cita del otoño en el bulevar de Oviedo

Evento que se organiza en la calle Gascona, evento en el que el Bulevar de la Sidra se abarrota. La asociación de hosteleros celebró este domingo su tradicional amagüestu con números redondos. Se asaron una tonelada de castañas y se repartieron mil litros de sidra dulce. Un cucurucho y un vaso tenían un precio de seis euros. ¿El resultado de la degustación? «De diez», puntuó María Teresa Carballido.

Los preparativos para la gran cita del otoño en esta céntrica vía comenzaron bien temprano. Los trabajadores de Moka Catering, asentada en Gijón, llegaron a las ocho de la mañana al centro de Oviedo. En las castañas no hay rivalidades. Tras media hora de montaje de las carpas para protegerse en caso de lluvia y las paelleras, comenzó el asado. El truco para que estén deliciosas es hacerlas a «fuego lento y hay que moverlas cada rato», detalló el asador Santiago Guinle.

Gascona. Amagüestu Gascona / Mario Canteli / LNE

Un rico olor

El rico olor fue invadiendo el centro de Oviedo y llevando poco a poco a los clientes a la calle Gascona. Media hora antes de comenzar la cita, ya había un gran ambiente de amagüestu. «Las castañas son de mejor calidad que el año pasado. Estas son de Orense porque hay muy pocas en Asturias», añadió. Muy cerca del asado se encontraba César Junco, fundador de Crivencar-Tierra Astur y tesorero de la asociación, quien resaltó que el amagüestu fue, un año más, un éxito». «Está Gascona llena de gente. A lo largo del año procuramos hacer diversas actividades para dinamizar la calle y la cultura asturiana y cada vez tenemos más éxito». También enseñaron a los más pequeños a mayar la manzana. «Yo lo hacía con mi padre».

Entre los niños participantes estuvo Luna García, de cinco años, y originaria de Valladolid. Junto a su familia está pasando unos días en Oviedo y se animó a mayar la manzana. También lo hizo Bruno Amado, de dos años. Con mucha fuerza machacó este fruto para sacar todo el jugo. «Es la primera vez que lo hace», comentó su madre antes de degustar las sabrosas castañas.

Un asado de éxito

El grupo formado por Mirta González, María Teresa Carballido y Carolina García degustó estos manjares desde la terraza del Tierra Astur. «Están buenas las castañas y la cáscara despega bien». Sinónimo de que el asado fue todo un éxito. También celebraron brindando con los vasos de sidra dulce que el tiempo respetase a esa cita. El rico olor de las castañas espantó las precipitaciones de los últimos días. «El tiempo está mejor que estas jornadas de atrás».

El amagüestu de Gascona reúne a ovetenses de todas las generaciones. El grupo de jóvenes formado por Marta Suárez, Alejandra Navarro, Laura López, Ángel Rodríguez, Johanna Riestra y Álvaro Martino. Son clientes asiduos a la calle Gascona y no se quisieron perderse una de sus citas más multitudinarias. «Solemos juntarnos para venir». Además, no quisieron perderse la gran fiesta del otoño.

Desde Gijón hasta la ciudad viajó la familia formada por Javier Miravalles, Julia Fuentes y su hijo Jorge. «Nos encanta venir a Oviedo y a Gascona», dijeron mientras degustaban las castañas. Echaron de menos que se instalase un gran tablón para comer con comodidad este fruto y beber la sidra dulce. Entre los políticos que acudieron al amagüestu estuvo el primer teniente de alcalde, Mario Arias.