Gemma Argüelles, alcaldesa de barrio de Las Campas: "La mayor necesidad de Las Campas es contar con una farmacia"

Tevergana de crianza, Gemma Argüelles llegó con sus padres a Las Campas hacia el año 2003, casi cuando el barrio empezaba a recibir a sus primeros vecinos. Dos décadas después está al frente de la alcaldía de una zona que «es tranquilidad, vida y paz».

¿Cuál fue el origen de su vinculación con Las Campas?

A los quince años vine para Oviedo. Bajamos para seguir mis estudios y Las Campas fue la zona que más nos gustó a la familia, dado que es muy parecido a Teverga. La tranquilidad y el paisaje del entorno fue lo que más nos tiró para venir aquí en septiembre de 2003.

¿Cuándo y cómo le propusieron asumir la alcaldía de barrio?

Hace dos años, al empezar el actual mandato de Alfredo Canteli en el Ayuntamiento. Su equipo me llamó y aquí estamos.

¿Le cogió por sorpresa?

En un principio sí, pero no lo dudé. Al llegar a Las Campas estuve implicada en la asociación de vecinos, aunque luego por motivos de estudios no pude estar tan activa. Pero siempre me gustó que mi barrio tenga respuesta a sus principales necesidades.

Entonces no tuvo muchas dudas para aceptar.

Es un reto que siempre me gustó, estar en contacto con los vecinos y, dado que vivo aquí, ver las mejoras que vamos consiguiendo para un barrio con mucho encanto de Oviedo. La verdad es que ha supuesto un reto personal para mí y estoy encantada.

Las Campas es uno de los barrios más recientes de Oviedo, con apenas 25 años desde su creación. ¿En qué se nota, que singularidades supone esa situación?

Aquí viene mucha juventud, familias con hijos de corta edad. Yo veo Las Campas muy diferente al resto de los barrios de Oviedo. Estamos al lado de la falda del Naranco, lo que supone una gran tranquilidad, y a la vez estamos en Oviedo sin el típico barullo urbano. Es tranquilidad, vida y paz. Es muy parecido a Teverga. Vivir aquí es impagable, por eso los pisos que salen de alquiler vuelan, no duran una semana, hay mucha demanda.

¿Cuál es son las mayores necesidades que le plantean los vecinos?

La principal necesidad que me trasladan los vecinos y que ya he llevado al Ayuntamiento es que haya una farmacia. Tenemos más de 2.500 residentes, hay gente mayor y creo que Las Campas, si no el único, es de los pocos barrios de Oviedo que no dispone de algo tan esencial como es una farmacia. No tiene mucho sentido que, habiendo un centro de salud, no contemos con una farmacia y los vecinos tengan que desplazarse hasta otros barrios. El Ayuntamiento nos apoya en esta reivindicación, pero no se trata de una competencia municipal.

¿Contar con centro de salud supone una gran ventaja en un barrio del tamaño de Las Campas?

Sí, aunque el centro de salud también abarca la zona de abajo de La Florida y los pueblos de la falda del Naranco, además de todos los residentes de Las Campas. Entiendo que toda esa población es más que suficiente para justificar la apertura de una farmacia.

¿Han planteado esta reivindicación de forma oficial ?

Sí, ya le decía que tenemos el respaldo de los grupos del Ayuntamiento, pero se trata de una competencia del Principado y no hemos obtenido respuesta. Es uno de mis mayores retos como alcaldesa y seguiré peleando para poder tener una farmacia en Las Campas.

Durante más de una década, Las Campas estaba a dos kilómetros del supermercado más cercano.

Sí, el supermercado no llegó hasta que se abrió el vial con La Florida. Todavía estuvo hasta hace poco un kiosquín, donde por lo menos podías comprar algún producto de primera necesidad, si se te había agotado, justo donde ahora hay una lavandería. El vial entre La Florida y Las Campas nos dio mucha vida.

Las Campas es una de los pocas zonas de Oviedo donde hay más gente joven que mayor de 65 años.

Sí, Las Campas es, con La Corredoria y La Florida, de los barrios donde hay más gente joven que personas jubiladas. Las familias escogen la tranquilidad y tener una zona de expansión para sus hijos al lado mismo de casa. Hay mucha gente escolarizada en el colegio y además tenemos la escuelina para menores de tres años, que era otra gran necesidad. Una de las ventajas del colegio público es que tiene cocina propia, no se trata de un catering, y esto es algo muy valorado por las familias, se nota mucho.

¿Además de la farmacia, qué otras peticiones le plantean los vecinos?

Siempre hay pequeñas cosas que, como es lógico como representante suya, hago llegar al Ayuntamiento y hablo con el concejal que corresponda. Por ejemplo, los vecinos reclaman tener una iluminación navideña en condiciones desde el primer momento, como en el resto de la ciudad.

¿Qué tal es la conexión?

Muy buena, se trabaja muy bien, los concejales de cada área suelen dar una respuesta inmediata, no suele haber esperas.

¿Recibe muchas reivindicaciones relacionadas con el tráfico?

Las Campas está muy bien comunicada por transporte público porque contamos con tres líneas de autobús y con un apeadero de tren. Se peleó por ello y se consiguió. Pero me preocupa bastante que hay conductores que vienen a hacer carreras y eso entraña un peligro.