La historia del barrio que se movilizó para dejar de ser una isla del Oviedo urbano

Parece que fue ayer pero cuando algún vecino recuerda que una de las primeras reivindicaciones satisfechas en Las Campas consistió en la colocación por Correos de un buzón en la parte alta del barrio, justo donde acaba el paseo, da la sensación de que ha pasado mucho tiempo. El buzón, que debía ser imprescindible apenas superado el "efecto 2000" no resulta a estas alturas un elemento tan "decorativo" como una cabina telefónica, pero no despierta, ni de lejos, el interés ni la necesidad que suponía dos décadas atrás.

4

La segunda reivindicación vecinal, tras la consecución del buzón , consistió precisamente en que se pusieran cabinas telefónicas. Corría el verano de 2004 y los vecinos se habían organizado poco antes en asociación, que huía de todo sesgo político, para meter presión en el Ayuntamiento de Oviedo porque en Las Campas estaba todo por hacer. Sus calles habían sido "bautizadas" apenas años y medio antes porque los primeros vecinos debían identificar sus calles con denominaciones genéricas de letras y números. La entonces concejal Isabel Pérez-Espinosa se vio en la tesitura de tener que buscar nombre de manera casi simultánea a decenas de calles en los nuevos desarrollos urbanos de Oviedo. La solución para las calles de Las Campas, el barrio que extendía el Oviedo urbano hacia el oeste, darles los nombres de concejos de esa zona del Principado. De esta forma, el Ayuntamiento adjudicó recién estrenado el año 2002 las calles Teverga, Tineo, Somiedo, Belmonte de Miranda o Grado, entre tras.

5

Sin reclamaciones no habría los servicios que vertebran un barrio y le dan viabilidad, algo que va mucho más allá de la construcción de edificios residenciales. Los vecinos reunieron cerca de 300 firmas en el otoño de 2004 para reivindicar una zona deportiva y de juegos así como una fuente porque sus primeros niños, que en la actualidad, rondarán los veinte años no tenían donde salir a jugar más allá de los praos generosos en verde de la toda la zona. Acabó siendo la primera dotación en materia de infraestructuras.

6

En diciembre de 2005 una de las peticiones más curiosas de la asociación de Las Campas consistió en una carta a la concejalía correspondiente para que los Reyes Magos no pasaran de larga por un barrio que ya superaba los doscientos niños sobre una población de 1.300 vecinos. La asociación de Las Campas fue pionera en registrarse en la web del Ayuntamiento, allá por mayo de 2006, para presentar escritos online.

7

Dos grandes reivindicaciones, la construcción de un consultorio médico o centro periférico de salud y de un vial que conectara con el barrio de La Florida, centraron buena parte de los escritos, alegaciones y recursos vecinales durante los primeros años de actividad de la asociación de vecinos de las Campas del Naranco, que promovió las primeras fiestas del barrio en junio de 2006 para celebrar a San Antonio de Padua, la parroquia más cercana que por aquellos años todavía tenía su sede en los bajos de un edificio al final de la Argañosa.

3

El consultorio periférico de Las Campas abrió en abril de 2009 para atender a una población que en ese año ya se situaba en los 1.600 vecinos, tras una inversión de 1,2 millones de euros del Principado en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento, aunque la cobertura de un pediatra todavía se haría esperar. Pero todavía quedaba la gran asignatura pendiente. Las Campas seguía siendo un barrio aislado de su vecino urbano natural, La Florida, una década después de que llegaran sus primeros vecinos. "Tenemos que llegar a nuestras casas por una caleya", denunciaban. Tan larga se les hizo la espera que recurrieron al Defensor del Pueblo. La inauguración de la ansiada conexión acabó llegando en mayo de 2012 y casi de la mano, el supermercado.

2

Tampoco estuvo exenta de polémica la ampliación del colegio público porque el Principado diseñó un calendario que coincidió con el curso lectivo, para intranquilidad de la comunidad escolar. La intervención más reciente en el barrio ha sido la creación de una de las tres aulas "Carbayoninos" para niños de menos de tres años, cargo de la consejería de Educación.

1

70ª entrega

El barrio que se movió para dejar de ser una isla del Oviedo urbano

Las campas (IV)

El barrio que se movió para dejar de ser una isla del Oviedo urbano

Domingo, 30 de noviembre