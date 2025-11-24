Octubre dispara el turismo extranjero en Oviedo: los datos que resumen un gran mes para el sector

Oviedo vivió un gran mes de octubre en lo que respecta al turismo extranjero. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la hotelería local recibió el pasado mes 11.253 visitantes originarios de otros países, lo que supone un 14% de los recibidos en octubre de 2024, cuando el número de foráneos que hicieron reservas en la capital del Principado fue de 9.809.

El incremento en el turismo extranjero, que rozó las cifras récord registradas en 2023, contrasta con una caída del 12% en el número de visitantes llegados de otros puntos del país. En concreto, fueron 31.867 los turistas nacionales frente a los 36.382 del ejercicio anterior, aunque el número de pernoctaciones de los mismos cayó mucho menos, un 6,6% en la comparativa interanual.

En total, la hotelería carbayona atrajo a más de 42.000 personas en un mes marcado por los congresos y la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que generaron más de 84.000 noches de hotel, situando la media en unas dos pernoctaciones por turista.

Estos datos son valorados de manera muy positiva por el sector, que se sitúa en niveles superiores a los años previos a la pandemia, a pesar del tirón que están teniendo nuevos competidores como las viviendas de uso turístico