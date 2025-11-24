Oviedo busca 35 trabajadores para recuperar sus fuentes: estos son los perfiles demandados por el Ayuntamiento

Un nuevo plan de empleo municipal se encargará a lo largo del próximo año de rehabilitar y recuperar fuentes y lavaderos tradicionales del municipio de Oviedo. La iniciativa permitirá la contratación de 35 personas desempleadas de larga duración o en situación de exclusión social, a través de un proyecto que combina trabajo remunerado y orientación laboral individualizada. Los interesados en optar a las plazas ofertadas tienen hasta el viernes para formalizar sus solicitudes.

El proyecto concreto al que se destinarán estas contrataciones —la mejora de fuentes y lavaderos— forma parte de la estrategia municipal para poner en valor el patrimonio etnográfico y natural disperso en los distintos barrios y parroquias rurales. Los trabajos incluirán limpieza, consolidación estructural, pequeñas obras de albañilería, desbroces, acondicionamiento de accesos y mejora de elementos degradados por el paso del tiempo o la falta de uso.

Para ejecutarlo, se convocan 35 puestos distribuidos de la siguiente manera: un director de proyecto, dos arquitectos o ingenieros técnicos, un técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales, tres capataces de construcción mayores de 45 años, dos administrativos igualmente mayores de 45 años, ocho oficiales de jardinería, construcción u obra civil, siete peones mayores de 45 años y once peones perceptores de Salario Social Básico o Ingreso Mínimo Vital.

El plan, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo Estatal, el Principado de Asturias —a través del SEPEPA—, el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 y el propio Ayuntamiento, busca ofrecer una oportunidad real de inserción a colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Para ello, las personas seleccionadas firmarán contratos temporales y deberán incorporarse a un itinerario de inserción diseñado por el Servicio Público de Empleo del Principado.

El programa se dirige exclusivamente a quienes cumplan los requisitos a fecha 12 de agosto de 2025. Podrán participar parados de larga duración —aquellos que no hayan trabajado más de 93 días en el último año— y personas en situación de exclusión social en los términos recogidos en la Ley 44/2007. Entre estos colectivos figuran perceptores de Rentas Mínimas o IMV, jóvenes extutelados, personas en rehabilitación por adicciones, exreclusos, internos con permisos laborales o usuarios de centros de alojamiento autorizados, entre otros. En todos los casos, la situación deberá acreditarse por los Servicios Sociales. Además, los solicitantes no podrán estar cobrando prestación contributiva por desempleo en la fecha indicada.

El Ayuntamiento también aclara que no podrán acceder al programa quienes ya hayan sido contratados por los planes de empleo de 2023 o 2024 financiados por el SEPEPA.