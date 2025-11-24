Oviedo se suma a Vigo y a Madrid: esta es la programación para el encendido de las luces de Navidad

Faltan cuatro días. Oviedo encenderá la Navidad el viernes a partir de las ocho de la tarde. El equipo de gobierno que lidera Alfredo Canteli lleva semanas trabajando en la programación para que esta sea una tarde inolvidable con villancicos y el inicio de unas fiestas en las que los ovetenses se volverán a reunir con sus familias y aquellos que están fuera volverán a su casa. Las actividades, como en los últimos años, se llevarán a cabo en la calle Uría, a la altura de la plaza de la Escandalera. El Ayuntamiento instalará un gran escenario, que será inaugurado por el DJ Axol a las 18.30 horas e irá calentando el ambiente en mitad de una tarde marcada por las compras del Black Friday. «La repera Music: La Banda de Jaime Terrón» (ex de Melocos) cantará villancicos.

Entre medias, los niños del coro «Divertimento» tomarán el relevo a las 19.20 horas mientras que el público se irá congregando en la arteria principal de la ciudad para una de las actividades más emocionantes del calendario ovetense. El gran momento será a las ocho de la tarde. El Alcalde hará, junto a los niños de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas (Apaci), que este año celebra su vigésimo aniversario, la cuenta atrás para apretar el botón que dará inicio a la Navidad. Será entonces cuando se enciendan los miles de puntos de luz que los operarios de la empresa Germán Vizcaíno llevan instalando por toda la ciudad desde mediados de octubre.

"Elegante e innovadora"

«Elegante e innovadora», califican desde el equipo de gobierno la decoración, que tendrá uno de sus puntos centrales en la plaza del Ayuntamiento, las calles Peso y Cimadevilla. Este espacio se transformará en un auténtico cielo estrellado gracias a decenas de bolas plateadas hinchables de distintos tamaños –algunas de hasta dos metros de diámetro– que quedarán suspendidas en el aire.

Otra de las novedades de este año es el gigantesco árbol de Navidad –de veinte metros– que se ha instalado en la plaza de la Cruz Roja para dar la bienvenida a los visitantes y la conversión de la avenida de Galicia en un bulevar permitirá ver las mallas de luz cálida de los árboles y las farolas incorporarán motivos verticales que reforzarán la sensación de continuidad y dinamismo. También se han instalado arcos. No faltará el enorme pasillo de luz de la calle Pelayo y la decoración del Campo de San Francisco.

A las ocho de la tarde también abrirá el mercadillo ubicado en las plazas de Porlier y Catedral y las calles Eusebio González Abascal y Mendizábal, con 104 puestos. De igual forma, se pondrán en marcha las atracciones del Campo de San Francisco. El paseo del Bombé albergará la exposición «Loca Navidad» con una estética y elementos totalmente renovados. No faltará la casa de Santa Claus y el Grinch. Habrá noria, tren, tiovivo y la pista de hielo. El paseo de la Herradura, por su parte, volverá a albergar un año más la zona de hostelería con bebidas típicas para estas fechas del año. Además, la Rosaleda acogerá un tobogán y un renovado circuito de hinchables que lucirán una nueva imagen.

Villancicos y versiones

El broche de oro a la programación alrededor del encendido de las luces será a las 20.15 horas con la actuación de «Larepera Musica», que interpretarán villancicos y harán versiones de canciones conocidas por todos los públicos. En el escenario de Uría se instalarán máquinas que haránde forma continua pompas de jabón.