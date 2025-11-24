Vox presenta una enmienda por el uso del topónimo "Uviéu" en las alegaciones aceptadas por el PP de la Zona de Bajas Emisiones
"No vamos a permitir ni una sola concesión a estas fuerzas independentistas ni nacionalismos nocivos que lo único que pretenden es destruir nuestra nación y acabar con los lazos comunes que nos unen", remarcó Sonsoles Peralta
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su portavoz Sonsoles Peralta, presentó una enmienda a las alegaciones aceptadas por el equipo de gobierno municipal en la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). "Uviéu" aparece varias veces en el texto de la ordenanza. La agrupación expresó su oposición a la doble toponimia de la capital del Principado y aseguró que es "una concesión más de Canteli a la izquierda más radical".
El grupo conservador manifestó su preocupación por la llamada “cesión” hacia la normalización lingüística. Peralta afirmó que Asturias avanza hacia la cooficialidad "gracias a la colaboración del Partido Popular y del Partido Socialista", y ha acusado al Gobierno asturiano de impulsar la inmersión en lo que considera una "llingua artificial", que amenaza la diversidad de los distintos bables de la región y se financia con millones de euros de fondos públicos.
"Desde Vox no vamos a permitir ni una sola concesión a estas fuerzas independentistas ni nacionalismos nocivos que lo único que pretenden es destruir nuestra nación y acabar con los lazos comunes que nos unen a todos los ovetenses, a todos los asturianos y a todos los españoles", aseguró Peralta.
Aprovechando la comparecencia, Peralta volvió a manifestar su rechazo al proyecto de la Zona de Bajas Emisiones, que debe entrar en vigor el 1 de enero, calificándolo como “una medida inútil y coercitiva, motivada más por la recaudación que por el beneficio ciudadano, que limita la movilidad y responde a intereses políticos e ideológicos. Se están destinando así grandes cantidades de recursos públicos que podrían emplearse en mejorar el bienestar de la población”.
